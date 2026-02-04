Κόσμος

Πίνακας του Ρέμπραντ «έπιασε» 18 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s

Τα έσοδα από την πώληση θα διατεθούν στη φιλανθρωπική οργάνωση «Panthera»
Το έργο τέχνης «Η γριά με το βιβλίο» (1637) (αριστερά)) του Ρέμπραντ στο μουσείο Draguignan της Γαλλίας
Το έργο τέχνης «Η γριά με το βιβλίο» (1637) (αριστερά) του Ρέμπραντ στο μουσείο Draguignan της Γαλλίας / EPA / Φωτογραφία (αρχείου) Sebastien Nogier

Ο οίκος Sotheby’s πούλησε ένα σπάνιο σχέδιο του Ρέμπραντ που απεικονίζει ένα λιοντάρι για σχεδόν 18 εκατομμύρια δολάρια. Με αυτή την τιμή πώλησης, το έργο του διάσημου Ολλανδού ζωγράφου του 17ου αιώνα τοποθετείται ανάμεσα στα πιο πολύτιμα σχέδια Παλαιών Δασκάλων (Old Master Drawings) που έχουν πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Ο Gregory Rubenstein, επικεφαλής του τμήματος σχεδίων Παλαιών Δασκάλων του Sotheby’s, δήλωσε στο Reuters στις 30 Ιανουαρίου ότι το έργο «Νεαρό Λιοντάρι που Αναπαύεται» (Young Lion Resting) είναι «το πιο ουσιαστικό και σημαντικό σχέδιο του Ρέμπραντ που βγήκε σε δημοπρασία εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια».

Σήμερα είναι γνωστές μόνο έξι μελέτες λιονταριών από τον Ρέμπραντ, και οι υπόλοιπες πέντε βρίσκονται όλες σε μουσειακές συλλογές. Το σχέδιο δείχνει ένα λιοντάρι να κάθεται ακίνητο, ήρεμο αλλά σε εγρήγορση, με το βλέμμα του προσηλωμένο σε κάτι έξω από το πλαίσιο.

Ο Rubenstein σημειώνει ότι η τεχνική του Ρέμπραντ εντείνει αυτή την ένταση, περιγράφοντάς την ως «μεγάλη τεχνική δεξιοτεχνία»:

Στο αριστερό πόδι, ο καλλιτέχνης έχει σχεδιάσει δύο διαφορετικές θέσεις με μεγάλες, μακριές πινελιές κιμωλίας.

Στο πρόσωπο, χρησιμοποιεί μικροσκοπικές, ακριβείς πινελιές, δημιουργώντας απόλυτη εστίαση και ακινησία.

 

Αυτή η αντίθεση δίνει την αίσθηση μίας σιωπηλής απειλής, καθώς το ζώο φαίνεται έτοιμο να πηδήξει ανά πάσα στιγμή.

Ιστορικό πλαίσιο

Ο Ρέμπραντ πιστεύεται ότι ήταν στις αρχές έως τα μέσα της δεκαετίας των τριάντα όταν δημιούργησε το έργο, όντας ήδη καθιερωμένος καλλιτέχνης στο Άμστερνταμ. Η έκθεση του έργου το εντάσσει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, εξετάζοντας πώς τα λιοντάρια έφτασαν στην Ολλανδία τον 17ο αιώνα και πώς αυτή η πρόσβαση επέτρεψε στους καλλιτέχνες να τα παρατηρήσουν από κοντά.

 

Σύμφωνα με τον Rubenstein, ο Ρέμπραντ σπάνια απεικόνιζε λιοντάρια. Ενώ οι πρώτες του προσπάθειες έμοιαζαν περισσότερο φανταστικές, μεταγενέστερες μελέτες όπως αυτή δείχνουν μια πολύ πιο πειστική κατανόηση του ζώου.

Φιλανθρωπικός σκοπός

Τα έσοδα από την πώληση θα διατεθούν στην οργάνωση «Panthera», μία φιλανθρωπική οργάνωση που επικεντρώνεται στη διατήρηση των άγριων αιλουροειδών.

