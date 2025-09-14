Κόσμος

Πλανήτης Άρης: Νέα στοιχεία της NASA «αναζωπυρώνουν» τη συζήτηση για ίχνη ζωής

Το ρόβερ Perseverance αποκάλυψε εντυπωσιακά δείγματα που συλλέχθηκαν από τον κρατήρα Jezero – Αν οι παρατηρήσεις αυτές αποδειχθούν βιολογικής προέλευσης, θα πρόκειται για ιστορική καμπή στην αναζήτηση ζωής πέρα από τη Γη
Μια «selfie» που τράβηξε το ρομπότ Perseverance της NASA στον Άρη
Μια «selfie» που τράβηξε το ρομπότ Perseverance της NASA στον Άρη / NASA / JPL-Caltech / MSSS / Handout via REUTERS
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Εδώ και δεκαετίες, οι επιστήμονες προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα: υπήρξε ποτέ ζωή στον Άρη; Το ερώτημα αυτό ίσως πλησιάζει σε απάντηση: η τελευταία ανακάλυψη του Perseverance αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη ζωή στον κόκκινο πλανήτη. Εξερευνώντας την κοίτη μιας αποξηραμένης αρχαίας ποταμιάς, το ρομποτικό όχημα της NASA εντόπισε βράχους με μοναδικά χρώματα, γεμάτους κηλίδες και σκοτεινούς δακτυλίους, όπως μετέδωσε η γαλλόφωνη ελβετική τηλεόραση RTS.

Αυτά τα μοτίβα που εντοπίστηκαν από τη NASA στον Άρη, τα οποία θυμίζουν σπόρους παπαρούνας ή κηλίδες λεοπάρδαλης, έχουν κινήσει την περιέργεια των ερευνητών. Ορισμένοι θεωρούν ότι μπορεί να αποτελούν ίχνη χημικών αντιδράσεων που εμπλέκουν μικρόβια, όπως συμβαίνει στη Γη. Άλλοι, όμως, υπενθυμίζουν ότι εξίσου πιθανό είναι να έχουν σχηματιστεί από καθαρά γεωλογικές διεργασίες.

Το δείγμα αυτό, που ονομάστηκε Sapphire Canyon, τρυπήθηκε τον Ιούλιο του 2024 από έναν βράχο που αποκαλείται Cheyava Falls, στη γεωλογική περιοχή Bright Angel, εκεί όπου παλαιότερα κυλούσε ένας ποταμός πλάτους περίπου 400 μέτρων. Τα όργανα του ρόβερ αποκάλυψαν την παρουσία οργανικού άνθρακα, θείου, φωσφόρου και οξειδωμένου σιδήρου – ένας χημικός συνδυασμός ικανός να θρέψει έναν μικροβιακό μεταβολισμό.

Ένας κοκκινωπός βράχος με το παρατσούκλι «Cheyava Falls», με χαρακτηριστικά που μοιάζουν με κηλίδες λεοπάρδαλης, ανακαλύφθηκε από το ρομπότ Perseverance της NASA στον κρατήρα Jezero του Άρη τον Ιούλιο του 2024
Ένας κοκκινωπός βράχος με το παρατσούκλι «Cheyava Falls», με χαρακτηριστικά που μοιάζουν με κηλίδες λεοπάρδαλης, ανακαλύφθηκε από το ρομπότ Perseverance της NASA στον κρατήρα Jezero του Άρη τον Ιούλιο του 2024 / NASA / JPL-Caltech / MSSS / Handout via REUTERS

Μια «πιθανή» βιοϋπογραφή

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature υπό τη διεύθυνση του Joel Hurowitz (Πανεπιστήμιο Stony Brook), κάνει λόγο για μια «πιθανή βιοϋπογραφή». Αυτή φαίνεται να σχηματίστηκε πριν από 3,2 έως 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο κρατήρας Jezero φιλοξενούσε μια λίμνη. Στη Γη, τέτοια περιβάλλοντα με λεπτόκοκκες λάσπες ευνοούν την ανάπτυξη μικροβίων.

Ανάμεσα στα ορυκτά που εντοπίστηκαν, η βιβιανίτης (σίδηρος και φώσφορος) και η γκρεϊγκίτης (σίδηρος και θείο) είναι γνωστά πως σχηματίζονται μέσω αντιδράσεων με οργανική ύλη. «Τα μικρόβια καταναλώνουν αυτές τις ύλες και παράγουν τα ορυκτά ως υποπροϊόντα του μεταβολισμού τους», εξηγεί ο Hurowitz.

Συμπεράσματα με επιφυλάξεις

Ωστόσο, οι ερευνητές αποφεύγουν να ανακοινώσουν μια οριστική ανακάλυψη. «Δεν πρόκειται για ζωή καθεαυτή», τόνισε η Nicky Fox, αξιωματούχος της NASA, υπενθυμίζοντας ότι παρόμοιες ορυκτές «υπογραφές» μπορεί να προκύψουν και από μη βιολογικές διεργασίες.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι οι σφραγισμένοι σωλήνες με τα δείγματα θα μπορέσουν κάποια μέρα να μεταφερθούν στη Γη για πιο λεπτομερείς αναλύσεις. Ως τότε, εργαστηριακές δοκιμές και συγκρίσεις με παρόμοια περιβάλλοντα στη Γη ίσως βοηθήσουν να αποσαφηνιστεί η προέλευση αυτών των μυστηριωδών σχηματισμών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Απλώς σκοτώστε τους»: Σάλος μετά τις δηλώσεις του σχολιαστή του Fox News Μπράιαν Κίλμιντ για τους άστεγους
Ο δημοφιλής παρουσιαστής του Fox & Friends σόκαρε προτείνοντας την εκτέλεση αστέγων με ψυχικά νοσήματα, προκαλώντας κύμα αγανάκτησης και εκκλήσεις για την παραίτησή του
Η εκπομπή Fox & Friends
2
Η σκιά του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου πάνω από την Ευρώπη: Τι θα σήμαινε η ενεργοποίηση του Άρθρου 5 μετά από επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ
Οι παραβιάσεις από ρωσικά drones στην Πολωνία εντείνουν τον κίνδυνο άμεσης αντιπαράθεσης μεταξύ Μόσχας και ΝΑΤΟ, θέτοντας στο επίκεντρο το κρίσιμο ερώτημα της ενεργοποίησης του Άρθρου 5 της Συμμαχίας
Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford στη Νορβηγία 14
Newsit logo
Newsit logo