Πλανήτης Άρης: Νέα στοιχεία της NASA «αναζωπυρώνουν» τη συζήτηση για ίχνη ζωής

Εδώ και δεκαετίες, οι επιστήμονες προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα: υπήρξε ποτέ ζωή στον Άρη; Το ερώτημα αυτό ίσως πλησιάζει σε απάντηση: η τελευταία ανακάλυψη του Perseverance αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη ζωή στον κόκκινο πλανήτη. Εξερευνώντας την κοίτη μιας αποξηραμένης αρχαίας ποταμιάς, το ρομποτικό όχημα της NASA εντόπισε βράχους με μοναδικά χρώματα, γεμάτους κηλίδες και σκοτεινούς δακτυλίους, όπως μετέδωσε η γαλλόφωνη ελβετική τηλεόραση RTS.

Αυτά τα μοτίβα που εντοπίστηκαν από τη NASA στον Άρη, τα οποία θυμίζουν σπόρους παπαρούνας ή κηλίδες λεοπάρδαλης, έχουν κινήσει την περιέργεια των ερευνητών. Ορισμένοι θεωρούν ότι μπορεί να αποτελούν ίχνη χημικών αντιδράσεων που εμπλέκουν μικρόβια, όπως συμβαίνει στη Γη. Άλλοι, όμως, υπενθυμίζουν ότι εξίσου πιθανό είναι να έχουν σχηματιστεί από καθαρά γεωλογικές διεργασίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δείγμα αυτό, που ονομάστηκε Sapphire Canyon, τρυπήθηκε τον Ιούλιο του 2024 από έναν βράχο που αποκαλείται Cheyava Falls, στη γεωλογική περιοχή Bright Angel, εκεί όπου παλαιότερα κυλούσε ένας ποταμός πλάτους περίπου 400 μέτρων. Τα όργανα του ρόβερ αποκάλυψαν την παρουσία οργανικού άνθρακα, θείου, φωσφόρου και οξειδωμένου σιδήρου – ένας χημικός συνδυασμός ικανός να θρέψει έναν μικροβιακό μεταβολισμό.

Μια «πιθανή» βιοϋπογραφή

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature υπό τη διεύθυνση του Joel Hurowitz (Πανεπιστήμιο Stony Brook), κάνει λόγο για μια «πιθανή βιοϋπογραφή». Αυτή φαίνεται να σχηματίστηκε πριν από 3,2 έως 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο κρατήρας Jezero φιλοξενούσε μια λίμνη. Στη Γη, τέτοια περιβάλλοντα με λεπτόκοκκες λάσπες ευνοούν την ανάπτυξη μικροβίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα στα ορυκτά που εντοπίστηκαν, η βιβιανίτης (σίδηρος και φώσφορος) και η γκρεϊγκίτης (σίδηρος και θείο) είναι γνωστά πως σχηματίζονται μέσω αντιδράσεων με οργανική ύλη. «Τα μικρόβια καταναλώνουν αυτές τις ύλες και παράγουν τα ορυκτά ως υποπροϊόντα του μεταβολισμού τους», εξηγεί ο Hurowitz.

Συμπεράσματα με επιφυλάξεις

Ωστόσο, οι ερευνητές αποφεύγουν να ανακοινώσουν μια οριστική ανακάλυψη. «Δεν πρόκειται για ζωή καθεαυτή», τόνισε η Nicky Fox, αξιωματούχος της NASA, υπενθυμίζοντας ότι παρόμοιες ορυκτές «υπογραφές» μπορεί να προκύψουν και από μη βιολογικές διεργασίες.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι οι σφραγισμένοι σωλήνες με τα δείγματα θα μπορέσουν κάποια μέρα να μεταφερθούν στη Γη για πιο λεπτομερείς αναλύσεις. Ως τότε, εργαστηριακές δοκιμές και συγκρίσεις με παρόμοια περιβάλλοντα στη Γη ίσως βοηθήσουν να αποσαφηνιστεί η προέλευση αυτών των μυστηριωδών σχηματισμών.