Πλήγμα στην καπνοδόχο ενεργειακού σταθμού στην Εσθονία από ρωσικό drone

Συναγερμός σήμανε στην Εσθονία μετά από επίθεση από drone της Ρωσίας σε καπνοδόχο ενεργειακού σταθμού της χώρας.

Το ρωσικό drone δεν φαίνεται να είχε στόχο την Εσθονία αλλά κατέληξε να χτυπάει τον ενεργειακό σταθμό Auvere στην κομητεία Ida-Viru νωρίς το πρωί της Τετάρτης (25/3/2026).

Δεν τραυματίστηκε κανείς στο περιστατικό και οι υποδομές ενέργειας δεν υπέστησαν ζημιές. Drone εισήλθε επίσης στον εναέριο χώρο της Λετονίας χθες το βράδυ, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας.

Τα περιστατικά συνέβησαν σε μια περίοδο που το ρωσικό λιμάνι της Βαλτικής Ust-Luga δεχόταν ουκρανική επίθεση από drone, ενώ οι εγκαταστάσεις πετρελαίου στο λιμάνι του Primorsk, στην άλλη πλευρά του Φινλανδικού Κόλπου από το Ust-Luga, καίγονται εδώ και πάνω από δύο ημέρες.

«Τη νύχτα της 25ης Μαρτίου στις 3:43 π.μ., ένα drone χτύπησε την καμινάδα του σταθμού παραγωγής ενέργειας Auvere. Κανείς δεν τραυματίστηκε στο ατύχημα», δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (ISS).

Η Εισαγγελία δήλωσε ότι το drone δεν κατευθύνθηκε σκόπιμα προς τον σταθμό παραγωγής ενέργειας Auvere ή προς την Εσθονία γενικότερα.

«Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, το drone δεν κατευθυνόταν προς την Εσθονία. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται οι πρώτες ενέργειες και η έρευνα θα διευκρινίσει τις πιο συγκεκριμένες περιστάσεις», δήλωσε η Γενική Εισαγγελέας Άστριντ Άσι μέσω δελτίου τύπου.

Το ISS διερευνά το περιστατικό, υπό την καθοδήγηση της Εισαγγελίας.

Η κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση

Η υπουργός Δικαιοσύνης Liisa-Ly Pakosta (Eesti 200) δήλωσε στο ERR το πρωί της Τετάρτης ότι η κυβέρνηση πρόκειται να συγκληθεί σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα το πρωί, σχετικά με ένα περιστατικό ασφαλείας.

Η Generator Enefit Power αναφέρει ότι δεν υπάρχουν άμεσες ζημιές στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, ενώ το περιστατικό δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο εσθονικό ηλεκτρικό σύστημα.

Η Ουκρανία επιτέθηκε στο λιμάνι του Ουστ-Λούγκα με drones τη νύχτα της 24ης προς 25η Μαρτίου. Ουκρανικές επιθέσεις με drones αναφέρθηκαν στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, όπου βρίσκεται το Ουστ-Λούγκα.

«Αυτές είναι οι επιπτώσεις του πλήρους επιθετικού πολέμου της Ρωσίας. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα δούμε περισσότερα τέτοια περιστατικά», δήλωσε η Margo Palloson, γενική διευθύντρια του ISS.

Ο ISS τονίζει ότι μη εξουσιοδοτημένα μέλη του κοινού δεν πρέπει να παρευρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και πρέπει να κρατούν απόσταση από οτιδήποτε μοιάζει με συντρίμμια drone σε περίπτωση που το εντοπίσουν, καθώς αυτό θα μπορούσε να είναι δυνητικά επικίνδυνο λόγω του κινδύνου έκρηξης. Οποιαδήποτε συντρίμμια ή άλλες θεάσεις που σχετίζονται με drone θα πρέπει να αναφέρονται στη γραμμή έκτακτης ανάγκης στο 112.

Ένα drone που συνετρίβη αναφέρθηκε επίσης στη Λετονία, στο χωριό Dobročina στη νοτιοανατολική Λετονία, σημείωσε η εκπρόσωπος του ISS, Marta Tuul.