Ποια είναι η Ελιζαβέτα Κριβονόγκι που φημολογείται ότι είναι η «κρυφή» κόρη του Βλαντιμίρ Πούτιν

Η παρουσία της στο Παρίσι έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, όμως η Ελιζαβέτα Κριβονόγκι – η 22χρονη που επί χρόνια φημολογείται ότι είναι η «κρυφή» εξώγαμη κόρη του Βλαντιμίρ Πούτιν – προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις από κάθε δημόσιο σχόλιο για τον Ρώσο πρόεδρο.

Το περιστατικό στο οποίο Ουκρανός δημοσιογράφος τής απηύθυνε επίμονες ερωτήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία καλώντας την μάλιστα να πάρει τηλέφωνο τον πατέρα της Ρώσο πρόεδρο Πούτιν για να τον σταματήσει, και εκείνη απάντησε πως «δεν μπορεί να βοηθήσει», ήταν η αφορμή για να συζητηθεί ξανά διεθνώς.

Η προβολή της, πάντως, δεν ξεκίνησε εκεί. Μήνες νωρίτερα είχε αφήσει αιχμές σε αναρτήσεις της στο Telegram για έναν άνδρα «που αφαίρεσε εκατομμύρια ζωές και κατέστρεψε τη δική μου», διατύπωση που θεωρήθηκε η πρώτη ευθεία απομάκρυνσή της από τον Πούτιν. «Είναι απελευθερωτικό να μπορώ να δείχνω ξανά το πρόσωπό μου», σημείωνε τότε.

Από την Αγία Πετρούπολη στο Παρίσι

Γεννημένη το 2003, με το όνομα Λουίζα Ροζόβα, η Κριβονόγκι μεγάλωσε στην Αγία Πετρούπολη. Η μητέρα της, Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, πρώην καθαρίστρια, είδε τα οικονομικά της να αλλάζουν άρδην μετά τη γέννηση της κόρης της – ένα γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες για τον δεσμό της με τον Ρώσο πρόεδρο. Αν και ουδέποτε υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση, δημοσιογραφικές έρευνες και το πατρώνυμο «Βλαντιμίροβα» άναβαν συνεχώς τη συζήτηση. Η μητέρα της βρίσκεται από το 2023 υπό κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω των σχέσεών της με το περιβάλλον του Ρώσου προέδρου.

Πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, η νεαρή γυναίκα έκανε συχνές εμφανίσεις στα social media, παρουσιάζοντας μια ζωή μες την πολυτέλεια: ταξίδια, ιδιωτικά αεροπλάνα. Μετά το 2022, όμως, εξαφανίστηκε από το διαδίκτυο και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, υιοθετώντας πλέον το όνομα Ελιζαβέτα Ρουντνόβα.

Σήμερα εργάζεται σε δύο παριζιάνικες γκαλερί — τη L Galerie στο Μπελβίλ και την Espace Albatros στο Μοντρέιγ – χώρους που συχνά φιλοξενούν έργα με αντιπολεμικό χαρακτήρα. Απόφοιτη της σχολής ICART, ασχολείται με οπτικοακουστικές παραγωγές και την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η παρουσία της εκεί, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Ρωσίδα καλλιτέχνις Νάστια Ροντιόνοβα ακύρωσε τη συνεργασία της με τις γκαλερί όταν ενημερώθηκε ότι η Κριβονόγκι ανήκει στο προσωπικό τους, υποστηρίζοντας πως «δεν μπορεί κάποιος που προέρχεται από οικογένεια που ευνοήθηκε από το καθεστώς να βρίσκεται δίπλα στα θύματά του».

Η Κριβονόγκι απάντησε πως δεν έχει καμία ευθύνη για πράξεις άλλων: «Είμαι άραγε υπόλογη για ανθρώπους που δεν μπορούν καν να με ακούσουν;».

Ο Ντμίτρι Ντολίνσκι, επικεφαλής του οργανισμού που διαχειρίζεται τις δύο γκαλερί, υπερασπίστηκε την παρουσία της, λέγοντας ότι δεν έχει «δει κάποιο τεστ DNA» που να επιβεβαιώνει τη συγγένεια και παρατηρώντας πως «πολλοί μοιάζουν με τον Πούτιν». Άλλοι συνεργάτες τη χαρακτηρίζουν εργατική, διακριτική και με πραγματικό ενδιαφέρον για την τέχνη.