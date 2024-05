Ποιός είναι ο Ρόμπερτ Φίτσο: Αντιευρωπαίος, λαϊκιστής και υποστηρικτής του Πούτιν

Κρίσιμη είναι η κατάσταση του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο που «έχει πυροβοληθεί αρκετές φορές» σήμερα (15.05.2024) και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο δέχθηκε τέσσερις πυροβολισμούς στα χέρια στα πόδια και στην κοιλιά σε πόλη 180 χιλιόμετρα από την Μπρατισλάβα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι σημειώθηκαν τέσσερις πυροβολισμοί και μία πέτυχε τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο στην κοιλιά.

Λαϊκιστής που διοίκησε τη Σλοβακία για 10 χρόνια, για τρεις θητείες, 2006, 2012 και 2023, πριν παραιτηθεί το 2018, ο πρωθυπουργός της χώρας Ρόμπερτ Φίτσο έχει αμφισβητήσει την πολιτική της ΕΕ σε πολλαπλά πεδία, από τη Ρωσία μέχρι τη μετανάστευση και τι κλίμα.

Ακόμα, έχει μια πολύ φιλική στάση προς τη Μόσχα, υποσχόμενος να τερματίσει τις παραδόσεις όπλων στο Κίεβο και εναντιώνεται στις κυρώσεις στη Μόσχα για την στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Το 2018 αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την πρωθυπουργία μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιαν Κούτσιακ και της αρραβωνιαστικιάς του.

Βίντεο από τη στιγμή που ο τραυματίας Φίτσο απομακρύνεται από τους άντρες της ασφάλειάς του:

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico – the prime minister’s security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter



According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg