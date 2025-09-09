Ποιος πρωθυπουργός παρέμεινε λιγότερο στο Ματινιόν στην ιστορία της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας – Αναλυτικός πίνακας

Αντίστροφη μέτρηση για την παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού. Ο Γάλλος πρωθυπουργός θα παραιτηθεί το μεσημέρι της Τρίτη (09.09.2025), στις 14:30 ώρα Ελλάδας, μετά την βαριά ήττα του τη Δευτέρα στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας. Ο κεντρώος πρωθυπουργός παρέμεινε στο πρωθυπουργικό μέγαρο της Γαλλίας Ματινιόν μόλις 270 ημέρες.

Μόλις οκτώ μήνες στο τιμόνι της πρωθυπουργίας και ο Φρανσουά Μπαϊρού φεύγει. Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο Μπαϊρού απέτυχε να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των βουλευτών, θέτοντας σε αμφισβήτηση την ευθύνη της κυβέρνησής του. Κι έτσι ο Γάλλος πρωθυπουργός θα υποβάλει την παραίτησή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν σε λίγη ώρα από τώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διορισμένος στις 13 Δεκεμβρίου 2024, ο Μπαϊρού πέρασε 269 ημέρες στην έδρα του πρωθυπουργού της Γαλλίας, το Ματινιόν. Ένα σύντομο αλλά όχι το πιο σύντομο διάστημα στην ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας.

Ποιος πρωθυπουργός παρέμεινε λιγότερο στο Ματινιόν

Υπό τον Φρανσουά Ολάντ, ο Μπερνάρ Καζνέβ παρέμεινε πρωθυπουργός 155 ημέρες από τον Δεκέμβριο 2016 μέχρι τον Μάιο του 2017. Διορισμένος από τον Εμανουέλ Μακρόν μετά την παραίτηση της Ελιζαμπέτ Μπορν, ο Γκαμπριέλ Ατάλ παρέμεινε στο Ματινιόν 240 ημέρες, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

Όμως το ρεκόρ της πιο σύντομης θητείας στην πρωθυπουργία ανήκει στον Μισέλ Μπαρνιέ, μολις 99 μέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διορισμένος στις 5 Σεπτεμβρίου 2024, μετά τις βουλευτικές εκλογές που προκλήθηκαν από τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος παρέμεινε 99 ημέρες πριν ανατραπεί από πρόταση μομφής.

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα:

Ο Φρανσουά Μπαϊρού είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν στη διάρκεια της θητείας του, μετά την Ελιζαμπέτ Μπορν (603 ημέρες μεταξύ 2022 και 2024), τον Ζαν Καστέξ (682 ημέρες μεταξύ 2020 και 2022) και τον Εντουάρ Φιλίπ (1145 ημέρες μεταξύ 2017 και 2020).

Στην Πέμπτη Δημοκρατία, το μεγαλύτερο ρεκόρ παραμονής κατέχει ο Ζωρζ Πομπιντού με 2279 ημέρες (1962–1968). Ακολουθούν ο Φρανσουά Φιγιόν με 1820 ημέρες (2007–2012) και ο Λιονέλ Ζοσπέν με 1799 ημέρες (1997–2002).