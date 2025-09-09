Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται στο Ελιζέ για να υποβάλει την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν

Τζορντάν Μπαρντελά: Απειλεί με λογοκρισία κάθε κυβέρνηση του «κεντρόου μπλοκ»

Την επομένη της πτώσης της κυβέρνησης Μπαϊρού, ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης (RN) Τζορντάν Μπαρντελά έστειλε αυστηρό μήνυμα από τα μικρόφωνα του RTL. Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού τόνισε πως το κόμμα του θα καταθέσει πρόταση μομφής σε κάθε νέο πρωθυπουργό που δεν θα «σπάσει με την πολιτική των τελευταίων οκτώ ετών».

«Δεν έχει σημασία το πρόσωπο, αλλά η πολιτική που ακολουθείται», δήλωσε ο Μπαρντελά, ζητώντας εκ νέου διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και πρόωρες εκλογές.