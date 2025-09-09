Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται το πρωί της Τρίτης (09.08.2025) στο προεδρικό μέγαρο του Ελιζέ στο Παρίσι, προκειμένου να υποβάλει την παραίτησή του στον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του δεν έλαβαν την ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση το βράδυ της Δευτέρας, βυθίζοντας τη Γαλλία σε πολιτική κρίση. Πρόκειται για την πρώτη φορά υπό την 5η Δημοκρατία που πρωθυπουργός παραιτείται μετά από ψηφοφορία εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο.
Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται στο Ελιζέ για να υποβάλει την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν
Τζορντάν Μπαρντελά: Απειλεί με λογοκρισία κάθε κυβέρνηση του «κεντρόου μπλοκ»
Την επομένη της πτώσης της κυβέρνησης Μπαϊρού, ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης (RN) Τζορντάν Μπαρντελά έστειλε αυστηρό μήνυμα από τα μικρόφωνα του RTL. Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού τόνισε πως το κόμμα του θα καταθέσει πρόταση μομφής σε κάθε νέο πρωθυπουργό που δεν θα «σπάσει με την πολιτική των τελευταίων οκτώ ετών».
«Δεν έχει σημασία το πρόσωπο, αλλά η πολιτική που ακολουθείται», δήλωσε ο Μπαρντελά, ζητώντας εκ νέου διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και πρόωρες εκλογές.
Τρέχει ο Μακρόν για να σώσει την πενταετία του μετά την πτώση της κυβέρνησης
Η Γαλλία εισέρχεται σε μια πρωτοφανή περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας. Η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού δεν έφερε καμία αλλαγή στη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης, ενώ οι αντιπολιτεύσεις παραμένουν πιο σκληρές από ποτέ και η πιθανότητα υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας πλανάται ήδη στον ορίζοντα. Σε αυτό το κλίμα, κάθε ημέρα χωρίς πρωθυπουργό επιδεινώνει την παρακμή του Μακρόν, του οποίου η δημοτικότητα βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ