Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται στο Ελιζέ για να υποβάλει την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού
Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού / REUTERS / Benoit Tessier

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται το πρωί της Τρίτης (09.08.2025) στο προεδρικό μέγαρο του Ελιζέ στο Παρίσι, προκειμένου να υποβάλει την παραίτησή του στον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του δεν έλαβαν την ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση το βράδυ της Δευτέρας, βυθίζοντας τη Γαλλία σε πολιτική κρίση. Πρόκειται για την πρώτη φορά υπό την 5η Δημοκρατία που πρωθυπουργός παραιτείται μετά από ψηφοφορία εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο.

10:49 | 09.09.2025

Τζορντάν Μπαρντελά: Απειλεί με λογοκρισία κάθε κυβέρνηση του «κεντρόου μπλοκ»

Την επομένη της πτώσης της κυβέρνησης Μπαϊρού, ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης (RN) Τζορντάν Μπαρντελά έστειλε αυστηρό μήνυμα από τα μικρόφωνα του RTL. Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού τόνισε πως το κόμμα του θα καταθέσει πρόταση μομφής σε κάθε νέο πρωθυπουργό που δεν θα «σπάσει με την πολιτική των τελευταίων οκτώ ετών».

«Δεν έχει σημασία το πρόσωπο, αλλά η πολιτική που ακολουθείται», δήλωσε ο Μπαρντελά, ζητώντας εκ νέου διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και πρόωρες εκλογές.

Ο Τζορντάν Μπαρντελά / REUTERS / Benoit Tessier
10:42 | 09.09.2025

Τρέχει ο Μακρόν για να σώσει την πενταετία του μετά την πτώση της κυβέρνησης

Η Γαλλία εισέρχεται σε μια πρωτοφανή περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας. Η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού δεν έφερε καμία αλλαγή στη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης, ενώ οι αντιπολιτεύσεις παραμένουν πιο σκληρές από ποτέ και η πιθανότητα υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας πλανάται ήδη στον ορίζοντα. Σε αυτό το κλίμα, κάθε ημέρα χωρίς πρωθυπουργό επιδεινώνει την παρακμή του Μακρόν, του οποίου η δημοτικότητα βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουελ Μακρόν
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν σε αγώνα δρόμου για να σώσει την πενταετία του μετά την πτώση της κυβέρνησης
Ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αδύνατη εξίσωση: να βρει γρήγορα έναν πρωθυπουργό ικανό να κρατήσει τον δημοσιονομικό προσανατολισμό και να σώσει την πενταετία του αναλύουν η Figaro και η Le Temps
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
ΗΠΑ: Ο φόνος μιας Ουκρανής πρόσφυγα αναζωπυρώνει την εκστρατεία ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ κατά των Δημοκρατικών
Ο Ντόναλντ Τραμπ εκμεταλλεύεται το δράμα μιας νεαρής γυναίκας που δολοφονήθηκε τον Αύγουστο σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα, για να δικαιολογήσει την επέκταση της πολιτικής του για την ασφάλεια σε μεγάλες πόλεις
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντοναλντ Τραμπ
Νέα εντολή εκκένωσης στη Γάζα εν όψει χερσαίας επιχείρησης στου ισραηλινού στρατού - «Φύγετε τώρα», λέει ο Νετανιάχου
Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε τη Δευτέρα ακόμη μία πολυκατοικία στη Γάζα -την τέταρτη σε διάστημα 3 ημερών- η οποία θεωρείται το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στην περιοχή
ισραηλινό τανκ
Το παραλήρημα του Τραμπ για την ενδοοικογενειακή βία: «Αν κάποιος έχει καβγαδάκι με τη γυναίκα του, λένε πως διέπραξε έγκλημα»
Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στις στατιστικές για την εγκληματικότητα. ισχυρίστηκε πως οι πολιτικοί αντίπαλοί του βάλθηκαν να παραφουσκώνουν τις στατιστικές για την εγκληματικότητα για να αμαυρώσουν την εικόνα του.
Ντόναλντ Τραμπ 2
Ο Εμανουέλ Μακρόν σε αγώνα δρόμου για να σώσει την πενταετία του μετά την πτώση της κυβέρνησης
Ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αδύνατη εξίσωση: να βρει γρήγορα έναν πρωθυπουργό ικανό να κρατήσει τον δημοσιονομικό προσανατολισμό και να σώσει την πενταετία του αναλύουν η Figaro και η Le Temps
Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουελ Μακρόν 2
Newsit logo
Newsit logo