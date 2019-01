“Πόλεμο” στον Τύπο κηρύσσει ο Τραμπ λόγω… fake news!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δικαιολόγησε σήμερα το τέλος του καθημερινού briefing στον Λευκό Οίκο αναφερόμενος στην «ανεντιμότητα» της πλειονότητας των δημοσιογράφων προς το πρόσωπό του.

Η καθημερινή συνέντευξη τύπου του εκπρόσωπου της αμερικανικής προεδρίας, που μεταδίδεται σε ζωντανή σύνδεση από την τηλεόραση από την αίθουσα τύπου στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, αποτελεί μια παράδοση πολλών δεκαετιών στη χώρα.

Από τις αρχές της προεδρίας Τραμπ, αυτές οι συνεντεύξεις τύπου, που έδινε αρχικά ο Σον Σπάισερ, προτού αντικατασταθεί από τη Σάρα Σάντερς, δεν διεξάγονταν σε καθημερινή βάση αλλά ήταν τακτικές. Εδώ και αρκετούς μήνες, είναι η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Η τελευταία ενημέρωση από την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου έγινε την 18η Δεκεμβρίου.

«Ο λόγος για τον οποίο η Σάρα Σάντερς δεν ανεβαίνει πλέον στο βήμα είναι ότι ο Τύπος την αντιμετωπίζει με τρόπο πολύ αγενή και η κάλυψη είναι μεροληπτική, εκ μέρους, ιδίως, ορισμένες μελών του Τύπου» έγραψε σε tweet ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Της είπα να μην ασχοληθεί πλέον, το μήνυμα θα περάσει έτσι κι αλλιώς! Η πλειονότητα (των ΜΜΕ) δεν μας καλύπτει ποτέ με τρόπο ειλικρινή, εξ ου και ο όρος Fake News!» συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

The reason Sarah Sanders does not go to the “podium” much anymore is that the press covers her so rudely & inaccurately, in particular certain members of the press. I told her not to bother, the word gets out anyway! Most will never cover us fairly & hence, the term, Fake News!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2019