Πόλεμος στην Ουκρανία: 8 τραυματίες μετά από νέες ρωσικές επιθέσεις με drones – Παρανάλωμα του πυρός έγινε βενζινάδικο στη Ζαπορίζια

Συνεχίζονται οι αιματηρές συγκρούσεις στα εδάφη της Ουκρανίας, προκαλώντας τον τρόμο στους άμαχους. Η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξαπέλυσε τουλάχιστον 62 drones κατά της χώρας, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 8 ανθρώπων.

Μετά τη σοκαριστική βαλλιστική επίθεση που εξαπέλυσε ο στρατός της Ρωσίας κατά του Σούμι της Ουκρανίας, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 34 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 117, κάτοικοι της Οδησσού και της Νικόπολης μετρούν τα «κομμάτια» τους από την νέα επίθεση με drones.



Πέρα από τον τραυματισμό των ανθρώπων, πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ενώ φωτιά προκλήθηκε σε πρατήριο βενζίνης στην Ζαπορίζια.

Δεν υπάρχουν τραυματίες από την φωτιά στο πρατήριο βενζίνης στη Ζαπορίζια, ξεκαθάρισε ο κυβερνήτης της Ιβάν Φεντόροφ σε ανάρτησή του στο Telegram. Μάλιστα ο ίδιος ανήρτησε επίσης φωτογραφία στην οποία φαίνεται δομή να έχει τυλιχθεί στις φλόγες στη διάρκεια της νύχτας.

A fire broke out at a gas station in Zaporizhia due to an attack by an enemy drone , — head of the OVA Ivan Fedorov.



Emergency services have already extinguished the fire. Fortunately, no one was injured. pic.twitter.com/RtFOHk4sdz