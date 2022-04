Μπορεί το μυστήριο γύρω από το καταδρομικό πλοίο Moskva της Ρωσίας να συνεχίζεται, επειδή η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι άρχισε να βυθίζεται, κάτι που η Μόσχα διαψεύδει, όμως ο κόσμος θεωρεί πως οι ανακοινώσεις του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών θεωρούνται ψεύτικες από τον υπόλοιπο κόσμο που το… γλεντάει στο Twitter.

Το καταδρομικό πλοίο Moskva αποτελεί το «καμάρι» του ρωσικού στόλου και αν τελικά έχει βυθιστεί, μετά τα πλήγματα που πέτυχε με πυραύλους Neptune η Ουκρανία, τότε αυτό αποτελεί μεγάλη απώλεια για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ωστόσο, η Μόσχα ισχυρίζεται ότι η ναυαρχίδα του στόλου όντως υπέστη πλήγμα και ζημιές από φωτιά, η οποία τώρα είναι υπό έλεγχο. Ακόμα, αναφέρεται ότι ο κύριος οπλισμός και τα πυραυλικά συστήματα του πλοίου δεν έχουν υποστεί ζημιά και οι εκρήξεις έχουν σταματήσει, ενώ το πλήρωμα έχει μεταφερθεί σε άλλα πλοία του Στόλου Μαύρης Θάλασσας.

Παρά το γεγονός ότι το ρωσικό ΥΠΕΞ ισχυρίζεται ότι το πλοίο ρυμουλκείται σε ασφαλές σημείο για επισκευές, οι χρήστες του Twitter έχουν στήσει… πάρτι και παρομοιάζουν το Moskva με τον Τιτανικό ενώ σατιρίζουν τη «ρυμούλκησή» του, ότι γίνεται από τον βυθό από ουκρανικά… τρακτέρ.

Don’t worry help is on the way. Slava Ukraini #moskva pic.twitter.com/eHZ104AAdy

Did somebody at the Kremlin already wake #Putin 🧟‍♂️🇷🇺 up to notify him that #Moskva has been Ctrl-Z pic.twitter.com/ymsu0Xr9vw