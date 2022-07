Στους 21 ανέρχονται οι νεκροί από την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων με πυραύλους σε μια πολυκατοικία και ένα θέρετρο στην Οδησσό της Ουκρανίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του εννιαώροφου κτηρίου.

Ο αρχικός απολογισμός των νεκρών ήταν 17, όμως μέσα στην ημέρα (1.7.2022) αυξήθηκε δύο φορές, αφού η επίθεση με πυραύλους ήταν σφοδρότατη. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, μεταξύ των νεκρών του νέου απολογισμού είναι και ένα 12χρονο αγόρι.

Οι Αρχές ανέφεραν νωρίτερα ότι 41 άνθρωποι διασώθηκαν από την πολυκατοικία όπου διέμεναν 152 άτομα. Σύμφωνα με την υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας, από την επίθεση τραυματίστηκαν άλλοι 38 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά και μια έγκυος.

Οι «πολύ βαρείς και πολύ ισχυροί» πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από αεροσκάφη που πέταξαν από τη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού στην Οδησσό, Σεργκέι Μπράτσουκ.

Rescuers clear the rubble in a residential building in #Serhiivka, #Odesa region, which was hit by a #Russian missile. pic.twitter.com/usGFd9i8Dk