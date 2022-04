Δύο νεαρές ηθοποιοί είναι μεταξύ των θυμάτων της θηριωδίας που προκάλεσαν οι Ρώσοι στο θέατρο της Μαριούπολης, με το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας να μοιράζεται τις φωτογραφίες σε μια ανάρτησή του.

Τα δύο κορίτσια ηθοποιοί, θύματα του βομβαρδισμού των Ρώσων, ονομάζονταν Yelyzaveta και Sonia και είχαν παίξει τον χαρακτήρα της Lucy σε μια παραγωγή του «Χρονικού της Νάρνια» στο θέατρο της Μαριούπολης, το οποίο ήταν καταφύγιο αμάχων, μέχρι τη σφαγή από τις ρωσικές δυνάμεις.

Δεν είναι σαφές πώς σκοτώθηκαν τα νεαρά κορίτσια, όπως μεταδίδει το Sky News, όμως το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών επικαλείται τον σύμβουλο του δημάρχου της Μαριούπολης για τις πληροφορίες.

Adviser to the Mayor of #Mariupol Petro Andriushchenko: “Two girls died in Mariupol, two little actresses Yelyzaveta and Sonia. Both of them played Lucy in the play “The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe” in the Mariupol Theater.”#ArmUkraineNow pic.twitter.com/L2HHVmQEGy