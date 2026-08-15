Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 38 νεκροί – Καταρρεύσεις και κατολισθήσεις, συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους

Στους τουλάχιστον 38 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου (15.08.2026) την ανατολική Ινδονησία, προκαλώντας κατολισθήσεις, καταρρεύσεις κτιρίων και εκτεταμένα προβλήματα στις υποδομές. Περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές.

Ο σεισμός στην Ινδονησία άφησε πίσω του τουλάχιστον δύο σοβαρά και 11 ελαφρά τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών BNPB. Οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν αγνοουμένους, την ώρα που οι ισχυροί μετασεισμοί, οι διακοπές ηλεκτροδότησης και τα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

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«Ο θάνατος 38 ανθρώπων έχει επιβεβαιωθεί, άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, 11 υπέστησαν ελαφρά τραύματα και περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους με δική τους πρωτοβουλία», ανέφερε ο επικεφαλής της BNPB.

Σεισμός 7,7, Ρίχτερ στην Ινδονησία: Στα 10 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), η κύρια σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 05.58 τοπική ώρα, με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της νήσου Φλόρες, περίπου 68 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της πόλης Εντε, στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα.

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Την κύρια δόνηση ακολούθησαν αρκετοί ισχυροί μετασεισμοί, διατηρώντας σε επιφυλακή τις Αρχές και προκαλώντας νέα ανησυχία στους κατοίκους.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, στη Δυτική Νούσα Τενγκάρα, καθώς και σε τμήματα του Νότιου Σουλαουέσι. Κάτοικοι ανέφεραν ότι η σεισμική δόνηση διήρκεσε περίπου ένα λεπτό.

TERREMOTO 7,7 DEVASTA O LESTE DA INDONÉSIA



Ao menos 20 mortos, 6 feridos e dezenas ainda sob escombros. Tsunami foi alertado. 2 mil pessoas fugiram de suas casas.



A Indonésia acordou com um dos tremores mais violentos dos últimos anos e o pior pode ainda não ter passado.… pic.twitter.com/4AgsH8QaSR — Scarpa360 (@scarpa360) August 15, 2026

🇮🇩 A powerful 7.7-magnitude earthquake has struck Indonesia’s Flores Island, killing at least 20 people and collapsing buildings.

Rescuers are searching the rubble as strong aftershocks continue across the region.#Indonesia #Flores #Earthquake #BreakingNews #WorldNews pic.twitter.com/BZZHwJn7JA — QUAN2UM (@Quan2um_) August 15, 2026

Οκτώ νεκροί από κατολίσθηση

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται οκτώ άνθρωποι που ανασύρθηκαν από κατολίσθηση στο χωριό Ρεόκ, στο Μανγκαράι.

Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται για τον εντοπισμό δύο ακόμη κατοίκων, οι οποίοι εκτιμάται ότι έχουν θαφτεί κάτω από τόνους λάσπης.

Οι κατολισθήσεις και τα συντρίμμια έχουν δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στην πρόσβαση των σωστικών συνεργείων σε ορισμένες από τις περισσότερο πληγείσες περιοχές.

Καταρρεύσεις κτιρίων και προβλήματα στις επικοινωνίες

Σοβαρές υλικές ζημιές και καταρρεύσεις κτιρίων έχουν καταγραφεί σε αρκετές περιοχές της Φλόρες.

Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες δυσχεραίνουν τόσο τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης όσο και την προσπάθεια των Αρχών να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για την έκταση της καταστροφής.

Σε αρκετά νοσοκομεία οι ασθενείς απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα κτίρια. Γιατροί και νοσηλευτές μετέφεραν κρεβάτια, φιάλες οξυγόνου και άλλο ιατρικό εξοπλισμό σε εξωτερικούς χώρους, υπό τον φόβο νέων ισχυρών μετασεισμών.

Στη Σίκα, στιγμές πανικού σημειώθηκαν σε ρωμαιοκαθολική ιερατική σχολή, όταν η οροφή αίθουσας κατέρρευσε την ώρα της πρωινής λειτουργίας.

Φοιτητές και μοναχές εγκατέλειψαν εσπευσμένα το κτίριο, ενώ ένας ιερέας τραυματίστηκε όταν πήδηξε από τον δεύτερο όροφο στην προσπάθειά του να σωθεί, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο πόδι.

Περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Στην περιοχή Ναγκέκεο, περίπου 2.000 κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους και κατέφυγαν σε προσωρινά καταλύματα.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω της συνεχιζόμενης μετασεισμικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα επιχειρούν να αποκαταστήσουν την πρόσβαση, την ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες στις πληγείσες κοινότητες.

Ηρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι

Αμέσως μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν από τις ακτές και να κατευθυνθούν προς υψηλότερα σημεία.

Η προειδοποίηση ήρθη αργότερα, καθώς, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν καταγράφηκαν μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας τέτοιου μεγέθους ώστε να συνιστούν απειλή για τις παράκτιες κοινότητες.

🇮🇩 You’re watching an entire building shake at the Maumere port, in Indonesia.



The footage is wild and hard to look away from.



Writer: Lucaspic.twitter.com/54XRX3yU9c — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 15, 2026

PRAY FOR NTT 🥀



Dampak gempa Flores M7,7 di Pelabuhan Elsay Maumere, NTT, Indonesia. Guncangan kuat tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum pelabuhan serta memicu kepanikan para pekerja dan warga di area pesisir. pic.twitter.com/GwWCUx8Cdn — Info Jateng (@Jateng_Twit) August 15, 2026

Στον «Δακτύλιο της Φωτιάς»

Η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, όπου η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη.

Η Φλόρες έχει πληγεί και στο παρελθόν από καταστροφικούς σεισμούς. Το 1992, ισχυρή σεισμική δόνηση και το τσουνάμι που ακολούθησε προκάλεσαν περίπου 2.500 θανάτους.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις Αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός ενδέχεται να μεταβληθεί καθώς αποκαθίσταται η επικοινωνία με τις δυσπρόσιτες περιοχές και προχωρούν οι έρευνες στα σημεία όπου έχουν σημειωθεί καταρρεύσεις και κατολισθήσεις.