Στην δίνη του πολέμου βρίσκεται για 40η ημέρα η Ουκρανία και τις ρωσικές δυνάμεις να συνεχίζουν τα σφοδρά πλήγματά τους. ΜΜΕ αναφέρουν ότι σειρά εκρήξεων ακούστηκε στη Χερσώνα, ενώ το Κίεβο αναφέρει ότι οι Ρώσοι έχουν αρχίσει να αποσύρονται από την Σούμι.

Τα στρατεύματα της Ρωσίας συνεχίζουν να «σφυροκοπούν» πόλεις στην Ουκρανία, μεγαλώνοντας την ήδη μακρά λίστα των απωλειών. Ουκρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι σειρά εκρήξεων ακούστηκαν σε Τερνόπιλ και Χερσώνα, πόλη που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός. Δεν υπάρχει όμως καμία επίσημη ανακοίνωση για τις εκρήξεις στις δύο πόλεις.

Την ίδια ώρα, τα ρωσικά στρατεύματα – όπως αναφέρει Ουκρανός αξιωματούχος – άρχισαν να αποσύρονται από την πόλη Σούμι, αλλά είναι πολύ νωρίς για να κριθεί εάν η περιοχή απελευθερώθηκε. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, μεγάλος αριθμός ρώσων στρατιωτικών εντοπίστηκε στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα και αναφέρθηκαν επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στρατιωτικά οχήματα μεταφέρθηκαν από το Κίεβο και την Τσερνίχιβ προς τη Ρωσία, και πλέον στην περιοχή είναι ορατά πολλά κατεστραμμένα άρματα μάχης και άλλος εξοπλισμός.

Υπενθυμίζεται ότι η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί αποσβολωμένη τις εικόνες φρίκης στην πόλη Μπούτσα, όπου η Μόσχα κατηγορείται για εν ψυχρώ δολοφονία αμάχων. Οι εικόνες των πτωμάτων αμάχων στην πόλη Μπούτσα, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το Κίεβο, έχουν προκαλέσει διεθνή οργή και κατακραυγή. (Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά)

Η Ουκρανία κατηγορεί την Ρωσία πως σκότωσε αμάχους εν ψυχρώ και πως υπάρχουν τουλάχιστον 300 νεκροί σε ομαδικούς τάφους. Στο τελευταίο του διάγγελμα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για γενοκτονία από το Κρεμλίνο και ανακοίνωσε ότι τα «εγκλήματα πολέμου» στην Μπούκα θα εξεταστούν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την Τρίτη.

"This wound will never heal. I would not wish it even on my worst enemy."



There are bodies everywhere in Bucha – in mass graves and in the streets. Russian forces retreated from the ruined Kyiv suburb last week leaving Ukrainians to collect the deadhttps://t.co/GileWnHRUx pic.twitter.com/KfWEAG7PvX