Περισσότερες από 10 εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα (29.5.2023) στο κέντρο του Κιέβου, λίγα λεπτά μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων του αντιαεροπορικού συναγερμού και ενώ ο πόλεμος της Ουκρανίας και της Ρωσίας έχει συμπληρώσει 15 μήνες.

«Εκρήξεις στην πόλη, στις συνοικίες του κέντρου», έγραψε στο Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια. «Η αντιαεροπορική άμυνα βρίσκεται σε δράση», δήλωσε εκπρόσωπος της στρατιωτική διοίκησης της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Όλα αυτά, ενώ η Ρωσία έπληξε στρατιωτικό στόχο στην περιοχή Χμελνίτσκι στη δυτική Ουκρανία σε αντιαεροπορικά χτυπήματα νωρίς σήμερα ενώ πέντε αεροσκάφη βγήκαν εκτός υπηρεσίας, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις με πυραύλους και drones σε όλη την Ουκρανία στο πλαίσιο της εισβολής της στη χώρα. Περισσότερους από 40 πυραύλους και drones δήλωσαν ότι κατέρριψαν οι Ουκρανοί τα ξημερώματα σήμερα.

💥Kiev is hit by “unknown exotic missiles” today. Earlier it was reported that the strike is delivered, including by hypersonic missiles. 🇷🇺✌ pic.twitter.com/8DZqVsLvrQ