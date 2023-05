Ένας άμαχος έπεσε νεκρός και 12 άλλοι τραυματίστηκαν σε χωριό του Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, καθώς η περιοχή αποτέλεσε στόχο ένοπλης εισβολής μαχητών από την Ουκρανία και βομβιστικών επιθέσεων, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών.

«Παρ’ όλα αυτά προς μεγάλη μας θλίψη, έχουμε απώλειες. Από τα χέρια του στρατού της Ουκρανίας σκοτώθηκε ένας άμαχος στο χωριό Κοζίνκα» έγραψε ο Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ, ο κυβερνήτης της περιοχής του Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, σε ανάρτηση στο κανάλι του στο Telegram.

Το χωριό Κοζίνκα είναι ένα από τα τέσσερα χωριά στην περιοχή Γκραϊβορόν, στα οποία εισέβαλαν σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά ένοπλες ομάδες μαχητών από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Γκλαντκόφ, η σύζυγός του αμάχου νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο. Εκτός από τους 12 τραυματίες που ανέφερε ο Γκλαντκόφ, μια 82χρονη συνταξιούχος πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης των κατοίκων των τεσσάρων χωριών.

⚡️The Russian MoD published footage of them targeting the AFU positions in Belgorod pic.twitter.com/QSotXQd2DX

H ρωσική υπηρεσία του BBC μετέδωσε ότι οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για 13 τραυματίες, ενώ η ρωσική εφημερίδα Kommersant επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ισχυρίζεται ότι στη στρατιωτική μονάδα στην περιοχή Γκραϊβορόν της περιοχής Μπέλγκοροντ σκοτώθηκαν δύο Ρώσοι στρατιωτικοί. Επίσημα η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώνεται.

The footage from the site of the destruction of the Ukrainian DRG in the Belgorod region. pic.twitter.com/S1y6BlMgvM