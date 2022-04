Μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι δυνάμεις της χώρας ανακατέλαβαν την πόλη Μπούτσα κοντά στο Κίεβο.

Οι αμυνόμενες στρατιωτικές δυνάμεις – 37 ημέρες από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία – ανακατέλαβαν την πόλη Μπούτσα, σε κοντινή απόσταση από το Κίεβο, ανακοίνωσε ο δήμαρχός της την Παρασκευή (01.04.2022).

«Η 31η Μαρτίου θα γραφτεί στην ιστορία της πόλης μας… ως η ημέρα απελευθέρωσής της από τις ρωσικές (δυνάμεις)», δήλωσε ο δήμαρχος, Ανατόλι Φεντόρουκ σε ένα βίντεο που φαίνεται ότι έχει γυριστεί έξω από το δημαρχείο της Μπούτσα.

Προσοχή: Το βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες!

First videos emerge from Bucha after Russian forces retreated. Bodies left lying in the street; absolute destruction. This was a prosperous suburb just over a month ago.

(Video: Kievskiy Dvizh) pic.twitter.com/bINGDDezgz