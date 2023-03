Αλήθεια ή μήπως κάποια ακόμη από τις (πρόωρες) «νίκες» που ανακοινώνει ο ηγέτης της Wagner; Ο επικεφαλής των μισθοφόρων του Πούτιν ισχυρίζεται ότι η οργάνωσή του ελέγχει πλήρως την πόλη Μπαχμούτ. Κι αν αυτό είναι αλήθεια, όπως προειδοποίησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα ανοίξει ο δρόμος για να ελέγξει η Ρωσία όλο το Ντονμπάς!

Η Μπαχμούτ είναι εδώ και πολύ καιρό το επίκεντρο πολύ αιματηρών συγκρούσεων ανάμεσα σε δυνάμεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, επικεφαλής της Wagner, ισχυρίστηκε ότι οι μισθοφόροι του έχουν τον πλήρη έλεγχο του ανατολικού τμήματος της πόλης.

«Μονάδες της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner πήραν τον έλεγχο του ανατολικού τμήματος της Μπαχμούτ», ανέφερε ο Πριγκόζιν με ηχητικό μήνυμά του στο Telegram. «Τα πάντα ανατολικά του ποταμού Μπαχμούτκα βρίσκονται πλήρως υπό τον έλεγχο της Wagner», πρόσθεσε.

Το Reuters σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία και πως ο Πριγκόζιν έχει στο παρελθόν ανακοινώσει πρόωρα κάποιες επιτυχίες των μισθοφόρων της εταιρείας του.

Πριν την… ανακήρυξη του Πριγκόζιν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει πως αν η Ρωσία καταλάβει τη Μπαχμούτ, ο ρωσικός στρατός θα έχει «ελεύθερο τον δρόμο» για να προσπαθήσει να κυριεύσει και άλλες πόλεις στο Ντονμπάς (σ.σ. την ανατολική Ουκρανία).

Το είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο CNN. «Κατανοούμε πως μετά την Μπαχμούτ, μπορεί να πάνε πιο μακριά. Μπορεί να πάνε στην Κραματόρσκ, μπορεί να πάνε στη Σλοβιάνσκ, ο δρόμος θα είναι ελεύθερος για τους Ρώσους (…) προς άλλες πόλεις της Ουκρανίας», είπε ο Ζελένσκι.

«Αυτό έχει στρατηγική σημασία για εμάς», επέμεινε ο Ουκρανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι ο στρατός του παραμένει αποφασισμένος να υπερασπιστεί την πόλη.

Ο ρωσικός στρατός κλιμακώνει την επίθεση για την κατάληψη της Μπαχμούτ, κρίνοντας πως η πόλη έχει κρίσιμη σημασία για τη συνέχεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Μπαχμούτ «είναι σημαντικός κόμβος (των γραμμών) άμυνας των ουκρανών στρατιωτών στο Ντονμπάς», σχολίασε χθες (07.06.2023) ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού. «Η κατάληψή της θα επιτρέψει να διεξαχθούν νέες επιθετικές επιχειρήσεις σε βάθος», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επέμεινε στη συνέντευξή του στο CNN πως ο στρατός του είναι αποφασισμένος να κρατήσει την πόλη. «Είχα συνάντηση με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και τους στρατιωτικούς διοικητές (…) και όλοι τους μου είπαν πως πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη στην Μπαχμούτ», διαβεβαίωσε ο Ζελένσκι.

«Ασφαλώς πρέπει να λογαριάσουμε τις ζωές των στρατιωτικών μας. Αλλά πρέπει να κάνουμε όλα όσα μπορούμε καθώς παραλαμβάνουμε όπλα (…) ώσπου ο στρατός μας να προετοιμαστεί για αντεπίθεση».

Ukrainian President Volodymyr Zelensky says in an interview with CNN that Russian troops will have “open road” to capture key cities in eastern Ukraine if they seize control of Bakhmut https://t.co/m9j7Jcb2r0 pic.twitter.com/upDXx97FnP