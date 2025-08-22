Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη τριών χωριών στο Ντονέτσκ

Συνεχίζει να ασκεί πιέσεις με καταλήψεις στα εδάφη της Ουκρανίας η Μόσχα
Βομβαρδισμενο σπιτι στην Ουκρανία
Συντρίμμια από σπίτι στην Ουκρανία / Photo / Reuters

Παρά τις προσπάθειες από τον Ντόναλντ Τραμπ, να διασφαλιστεί η ειρήνη στην Ουκρανία, οι εχθροπραξίες με τη Ρωσία συνεχίζονται.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα 22.08.2025 η Ρωσία, κατέλαβε 3 χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Αυτό έγκειται σε μία προσπάθεια να ενισχυθεί η πίεση από τη Ρωσία στο Ουκρανικό έδαφος και μάλιστα ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες εντείνονται τις τελευταίες ημέρες.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι κατέλαβε τα χωριά Κατερινίφκα, Βολοντιμιρίφκα και Ρούσιν Γιαρ στην περιφέρεια αυτή την οποία έχει προσαρτήσει η Μόσχα.

Ο στρατός της Μόσχας, έχει αυξήσει τα εδαφικά κέρδη του τους τελευταίους μήνες απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις που αριθμούν λιγότερους άνδρες και είναι λιγότερο καλά εξοπλισμένες.

Η προώθηση αυτή σημειώνεται ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που φιλοδοξεί να θέσει τέλος το ταχύτερο δυνατό στην επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία το 2022, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει συνάντηση ανάμεσα στον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όμως η συμμετοχή των εμπολέμων μοιάζει ακόμη μακράν του να έχει επιτευχθεί.

Ο Ουκρανός ηγέτης κατηγόρησε χθες, Πέμπτη, τον Ρώσο ομόλογό του ότι επιδιώκει να “αποφύγει” τη συνάντηση αυτή και ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι θα ξέρει περισσότερα για τις πιθανότητες ειρήνευσης “μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες”.

Ο ρωσικός στρατός κατέχει αυτή την ώρα περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

