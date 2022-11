Αφού έπαιξε με την ανησυχία της παγκόσμιας κοινότητας για ενδεχόμενη επισιτιστική κρίση, αίφνης η Ρωσία, δια του… «εκπροσώπου» της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στη συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία.

Η Ρωσία αποχώρησε από τη συμφωνία για τα σιτηρά το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατηγορώντας την Ουκρανία για επίθεση στο στόλο της. Αλλά σήμερα (02.11.2022) ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που πάντα θέλει να παίζει ρόλο ρυθμιστή, ανακοίνωσε ότι η Μόσχα “επιστρέφει” στη συμφωνία, χάρη στις συνομιλίες της Τουρκίας με τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού.

Ο Τούρκος πρόεδρος βρήκε την ευκαιρία να ανακοινώσει την “επιστροφή” της Ρωσίας στη συμφωνία (υπό τον ΟΗΕ) για την εξαγωγή των σιτηρών από την Ουκρανία μέσω της Μαύρης Θάλασσας κατά τη διάρκεια ομιλίας στους βουλευτές του κόμματός του (AKP). «Η κρίση των σιτηρών έχει τελειώσει», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Turkish President #Erdogan said that after negotiations with #Shoigu, an agreement was reached on a "grain corridor" in the Black Sea.#Russia has received written guarantees from #Ukraine not to use the "grain corridor", the Russian Defense Ministry declared. pic.twitter.com/wy1hNgzPcR