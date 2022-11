Η Ρωσία ξεκίνησε και πάλι τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας σήμερα Τρίτη (15.11.2022), τους πρώτους μετά από αρκετές ημέρες που ο ουκρανικός στρατός πραγματοποιεί την αντεπίθεσή του και έχει αναγκάσει τα στρατεύματά της σε ταπεινωτικές υποχωρήσεις στα νότια.

Οι σειρήνες άρχισαν να ηχούν πάλι σε όλη την Ουκρανία λίγο πριν από τις 15:30 (τοπική ώρα) και λίγα λεπτά αργότερα, άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο, την Λβιβ στα δυτικά και το Χάρκοβο στα βορειοανατολικά. Από τους βομβαρδισμούς κόπηκε το ρεύμα στη μισή πρωτεύουσα και σε πολλές άλλες περιοχές.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, δύο κτίρια κατοικιών επλήγησαν στη συνοικία Πετσέρσκ. Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε μερικούς πυραύλους πάνω από το Κίεβο», ανέφερε λίγο αργότερα για τους βομβαρδισμούς στο Telegram ο δήμαρχος, Βιτάλι Κλίτσκο.

Αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει ένα πενταώροφο κτίριο να φλέγεται, την ώρα που στο στόχαστρο της Ρωσίας τέθηκαν και άλλες πόλεις.

Another massive missile attack on Ukraine.

russia is obviously a failed state, but with a lot of weapons left. They should be defeated and punished, not appeased and accepted worldwide! pic.twitter.com/mir7MCVTA3