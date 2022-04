Πάνω από 100 τεθωρακισμένα οχήματα και νέα αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα υποσχέθηκε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο Μπόρις Τζόνσον, στη συνάντηση που είχαν σήμερα οι δύο ηγέτες στο Κίεβο, καθώς η Βρετανία θα αποτίσει με αυτόν τον τρόπο φόρο τιμής στον ουκρανικό στρατό.

«Χάρη στην ακλόνητη ηγεσία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον ακατανίκητο ηρωισμό και το θάρρος του ουκρανικού λαού τα τερατώδη σχέδια του (Βλαντίμιρ) Πούτιν ματαιώθηκαν», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχοντας πραγματοποιήσει ένα αιφνιδιαστικό ταξίδι στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Η Ουκρανία αψήφησε τις προβλέψεις και απώθησε τις ρωσικές δυνάμεις από τις πύλες του Κιέβου, επιτυγχάνοντας το μεγαλύτερο στρατιωτικό κατόρθωμα του 21ου αιώνα», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον.

«Κατέστησα σαφές σήμερα ότι η Βρετανία στέκεται σταθερά δίπλα τους σε αυτή τη μάχη που συνεχίζεται και ότι θα παραμείνουμε έτσι για μακροπρόθεσμα», πρόσθεσε.

Η βοήθεια προστίθεται στον υψηλού επιπέδου στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας 100 εκατομμυρίων στερλινών (130 εκατομμυρίων δολαρίων) που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, δήλωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Η Βρετανία θα εγγυηθεί επίσης επιπλέον ποσό 500 εκατομμυρίων δολαρίων στον δανεισμό της Παγκόσμιας Τράπεζας προς την Ουκρανία, ανεβάζοντας τη συνολική της εγγύηση του δανείου στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια, και θα απελευθερώσει τους δασμούς στις περισσότερες εισαγωγές από την Ουκρανία όπως και θα λάβει άλλα μέτρα για την απελευθέρωση του εμπορίου.

Σε ένα tweet, το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας καλωσόρισε στο Κίεβο «τον πρώτο ηγέτη της G7 που έφτασε στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου. Ενισχύουμε την ένωση των δημοκρατιών μας. Να είστε γενναίοι, όπως ο Μπόρις. Να είστε γενναίοι, όπως η Ουκρανία».

We welcome @BorisJohnson in Kyiv, the first G7 leader to arrive in Ukraine since the beginning of the large-scale war. We are strengthening our union of democracies.

Be brave, like Boris.

Be brave, like Ukraine.#BRAVEUKRAINE