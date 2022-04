Την ανοικοδόμηση του Χαρκόβου προσφέρθηκε να κάνει ο γνωστός Βρετανός αρχιτέκτονας, Νόρμαν Φόστερ, μιλώντας με τον δήμαρχο της δεύτερης σε πληθυσμό πόλης της Ουκρανίας, θέλοντας μάλιστα να «συγκεντρώσει τα καλύτερα ταλέντα του κόσμου».

Έχοντας στο πλούσιο βιογραφικό του την ανοικοδόμηση του Ράιχσταγκ της Γερμανίας και τη Γέφυρα της Χιλιετίας στο Λονδίνο, το Ίδρυμα του 86χρονου αρχιτέκτονα ανέφερε ότι ο Νόρμαν Φόστερ μίλησε τη Δευτέρα μέσω βιντεοκλήσης με τον Ιγκόρ Τερέχοφ, τον δήμαρχο του Χαρκόβου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτήν την κλήση, ο Φόστερ του παρουσίασε ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της πόλης, το ένα τέταρτο των κτιρίων της οποίας καταστράφηκαν μετά την εισβολή, στις 24 Φεβρουαρίου. Είχε πολλά κτίρια σε στιλ Αρ Νουβό, τα οποία καταστράφηκαν από τους συνεχείς βομβαρδισμούς της Ρωσίας. Ωστόσο, η πόλη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Ο Φόστερ διαβεβαίωσε ότι θέλει «να συγκεντρώσει τα καλύτερα ταλέντα του κόσμου» σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική, το ντιζάιν και τη μηχανική και να αρχίσουν να εργάζονται «αμέσως» για «να αναγεννηθεί η πόλη του Χαρκόβου». Είπε ότι σε πρώτο στάδιο θα καταρτιστεί ένα σχέδιο για μια «πόλη του μέλλοντος» η οποία «θα συνδυάζει την κληρονομιά του ένδοξου παρελθόντος» με οικολογικά κτίρια και υποδομές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The famous #British architect Norman Foster is ready to participate in the reconstruction of #Kharkiv after the war. pic.twitter.com/wsRe2AOS2Y