Πόλεμος στην Ουκρανία: Πατέρας νανουρίζει το νεκρό παιδί του που σκοτώθηκε με την γυναίκα του σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Τερνοπίλ

Η φρίκη του πολέμου δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις. Οδύνη και θάνατος πνίγουν τους ανθρώπους που καθημερινά ζουν με τον φόβο μήπως το επόμενο πλήγμα σκοτώσει κάποιον αγαπημένο τους. Και κάποιες φορές το κάνει. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση…

Τραγική φιγούρα ένας πατέρας στην Ουκρανία, που κήδεψε τη σύζυγό του και το παιδάκι τους μετά από βομβαρδισμό της Ρωσίας στο Τερνοπίλ, που το τελευταίο διάστημα έχει βιώσει την οργή του πολέμου.

Στο τελευταίο αντίο στη Μαρία και τα παιδιά της – την Καμίλα και τον Ναζάρτσικ, ο πατέρας τους, Καμάλ, ο μόνος που επέζησε από το χτύπημα κρατά το μικρό λευκό φέρετρο του παιδιού του και το κουνάει σα να το νανουρίζει, με το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας να είναι «γροθιά στο στομάχι».

Footage That Makes You Want to Scream: A Father Rocks the Coffin of His Child



In Ternopil, people are saying goodbye to Maria and her children — Kamila and Nazarchyk.



Their father, Kamal, was the only one who survived the strike. He spent three days by the ruins of their… https://t.co/bLsy86Ggwn pic.twitter.com/28zPXrywen — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2025

Ο άνδρας, πέρασε τρεις μέρες δίπλα στα ερείπια του σπιτιού τους, ελπίζοντας σε ένα θαύμα μετά τη ρωσική επίθεση, όμως το θαύμα δεν ήρθε ποτέ.