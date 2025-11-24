Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πατέρας νανουρίζει το νεκρό παιδί του που σκοτώθηκε με την γυναίκα του σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Τερνοπίλ

Ο άνδρας έχασε τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά - Πέρασε τρεις μέρες δίπλα στα ερείπια του σπιτιού τους, ελπίζοντας σε ένα θαύμα
Ο πατέρας κρατά στα χέρια του το φέρετρο του παιδιού του
Ο πατέρας κρατά στα χέρια του το φέρετρο του παιδιού του

Η φρίκη του πολέμου δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις. Οδύνη και θάνατος πνίγουν τους ανθρώπους που καθημερινά ζουν με τον φόβο μήπως το επόμενο πλήγμα σκοτώσει κάποιον αγαπημένο τους. Και κάποιες φορές το κάνει. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση…

Τραγική φιγούρα ένας πατέρας στην Ουκρανία, που κήδεψε τη σύζυγό του και το παιδάκι τους μετά από βομβαρδισμό της Ρωσίας στο Τερνοπίλ, που το τελευταίο διάστημα έχει βιώσει την οργή του πολέμου.

Στο τελευταίο αντίο στη Μαρία και τα παιδιά της – την Καμίλα και τον Ναζάρτσικ, ο πατέρας τους, Καμάλ, ο μόνος που επέζησε από το χτύπημα κρατά το μικρό λευκό φέρετρο του παιδιού του και το κουνάει σα να το νανουρίζει, με το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας να είναι «γροθιά στο στομάχι».

 

Ο άνδρας, πέρασε τρεις μέρες δίπλα στα ερείπια του σπιτιού τους, ελπίζοντας σε ένα θαύμα μετά τη ρωσική επίθεση, όμως το θαύμα δεν ήρθε ποτέ.

