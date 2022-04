Πύραυλοι έπληξαν τις περιοχές Λουγκάνσκ και Ντνίπρο της Ουκρανίας, με τους αξιωματούχους της χώρας να κατηγορούν τις δυνάμεις της Ρωσίας για την ολοσχερή καταστροφή ενός αεροδρομίου αλλά και για τις ενδεχόμενες απώλειες από τα πλήγματα.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την επίθεση με τους πυραύλους, ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ (κεντρική Ουκρανία), δήλωσε πως οι διασώστες ψάχνουν στα συντρίμμια μιας εγκατάστασης υποδομών που χτυπήθηκε στην πόλη Ζβονέτσκι και πρόσθεσε πως λεπτομέρειες για θύματα θα ανακοινωθούν αργότερα.

«Στη διάρκεια της νύχτας πύραυλοι υψηλής ακρίβειας κατέστρεψαν τη βάση και το αρχηγείο του εθνικιστικού τάγματος Δνείπερος στη Ζβονέτσκι, το οποίο έλαβε πρόσφατα επίσης ενισχύσεις από ξένους μισθοφόρους», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο Ρεζνιτσένκο γνωστοποίησε στο Telegram πως σημειώθηκε επίσης επίθεση στο αεροδρόμιο της πόλης Ντνίπρο.

«Το ίδιο το αεροδρόμιο και οι υποδομές σε κοντινή απόσταση καταστράφηκαν. Και οι πύραυλοι εξακολουθούν να πέφτουν», είπε ο Ρεζνιτσένκο.

#Russia artillery attack on #Dnipro airport leaves no infrastructure and destroys everything around the airport. Such a shame, as the airport was completely renovated just last year. All the investments and all the efforts completely wrecked