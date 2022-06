Εγκλωβισμένοι οι άμαχοι του Σεβεροντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία. «Όλες οι γέφυρες έχουν καταστραφεί, αλλά μία πρόσβαση παραμένει». Αυτό δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης της πόλης που πολιορκούν με αμείωτη ένταση οι Ρώσοι.

Ο κυβερνήτης Σέρχι Γκαϊντάι είπε πως όλες οι γέφυρες προς την πολιορκούμενη πόλη Σεβεροντονέτσκ στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας έχουν καταστραφεί, καθιστώντας αδύνατη την απομάκρυνση των αμάχων που παραμένουν εκεί. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι κάποια «πρόσβαση» στην πόλη παραμένει.

Ο Γκαϊντάι έγραψε στην εφαρμογή Telegram ότι η Ρωσία δεν έχει τον πλήρη έλεγχο της πόλης και ότι «ένα μέρος» της παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

