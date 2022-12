Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε απόψε (21.12.2022) στις ΗΠΑ, στο πρώτο του διεθνές ταξίδι μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία από την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022 και εν μέσω της ανακοίνωσης της νέας αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, αξίας 1,85 δισ. δολαρίων.

Οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει εξ αρχής την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και το επιβεβαίωσαν για ακόμα μια φορά με την αποστολή της συστοιχίας πυραυλικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας Patriot. Γι’ αυτό και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα απευθύνει ομιλία προς το Κογκρέσο απόψε το βράδυ (02:30 ξημερώματα, ώρα Ελλάδας).

Η Νάνσι Πελόζι χαρακτήρισε «τιμή» την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ΗΠΑ και την ομιλία του στο Κογκρέσο. Υπενθυμίζεται ότι είχε προβληθεί στο Κογκρέσο βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Ουκρανού προέδρου τον περασμένο Μάρτιο, μόλις 1 μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο Ζελένσκι απέδωσε στον Μπάιντεν παράσημο ουκρανικής τιμής

Ukrainian President Volodymyr Zelensky has arrived at the White House – his first trip outside his homeland since it was invaded by Russia 300 days ago – to rally his top international partner behind sustained military and economic assistance. https://t.co/yqNp7xOhxb pic.twitter.com/d824nNCyj4 — CNN International (@cnni) December 21, 2022

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέδωσε στον Τζο Μπάιντεν το παράσημο της ουκρανικής τιμής, ως «ευχαριστώ» στη συνεχή βοήθεια (στρατιωτική και ανθρωπιστική) που παρέχουν οι ΗΠΑ στη χώρα του εν μέσω πολέμου.

Volodymyr Zelensky offre une médaille militaire ukrainienne à Joe Biden pic.twitter.com/CGmpYNXrpy — BFMTV (@BFMTV) December 21, 2022

Από τη μεριά του, ο Τζο Μπάιντεν του είπε πως «η Ουκρανία αποτελεί έμπνευση για τον υπόλοιπο πλανήτη».

Οι προετοιμασίες και η υποδοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Με απέραντο σεβασμό και θαυμασμό για την εξαιρετική του ηγεσία απευθύνω εξ ονόματος της δικομματικής ηγεσίας του Κογκρέσου μια πρόσκληση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μιλήσει σε μια συνεδρίαση του Κογκρέσου στις 7:30 μ.μ. (ώρα ΗΠΑ)», δήλωσε η Νάνσι Πελόζι.

Speaker Pelosi, on a potential Zelensky visit to the Capitol on Wednesday: “it would bring honor to Congress” pic.twitter.com/fiVewAZqlx — Kristin Wilson (@kristin__wilson) December 20, 2022

Έτσι, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα σταθεί στο βήμα του Κογκρέσου και θα μιλήσει κατ’ ιδίαν στους Αμερικανούς βουλευτές. «Πηγαίνω στις ΗΠΑ για να συζητήσω με τον πρόεδρο Μπάιντεν και να ενισχύσω τις αμυντικές ικανότητες της Ουκρανίας. Επίσης, θα απευθύνω ομιλία στο Κογκρέσο μετά από μια σειρά συναντήσεων», έγραψε στο Twitter ο Ουκρανός πρόεδρος πριν απογειωθεί από το Κίεβο.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

«Ελπίζω να έχεις μια καλή πτήση Βολοντίμιρ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα έρθεις εδώ. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε», του απάντησε ο Τζο Μπάιντεν, όμως πιθανότατα ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θα είδε το μήνυμά του, αφού ήταν εν πτήσει.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb — President Biden (@POTUS) December 21, 2022

«Στα βήματα του Τσόρτσιλ»

Η γαλλική Le Monde συγκρίνει τη σημερινή επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αυτή του Γουίνστον Τσόρτσιλ το 1941, όταν ο Βρετανός πρωθυπουργός έψαχνε στήριξη από τις ΗΠΑ για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ίδιο είπε και ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

«Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα σταθεί εδώ όπως έκανε ο Γουίνστον Τσόρτσιλ πριν από πολλές γενιές, όχι μόνο ως αρχηγός κράτους αλλά και ως πρέσβης της ελευθερίας», δήλωσε ο Τσακ Σούμερ. Πράγματι, και οι δύο ήταν οι ηγέτες μια χώρας που δεχόταν απανωτούς βομβαρδισμούς και ζητούσαν στήριξη από τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η Νάνσι Πελόζι υπενθύμισε στους βουλευτές ότι ο πατέρας της ήταν μέλος του Κογκρέσου, όταν ο Γουίνστον Τσόρτσιλ μίλησε στο Κογκρέσο στις 26 Δεκεμβρίου 1941. «Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό για μένα να είμαι παρούσα όταν ένας άλλος ηρωικός ηγέτης απευθύνεται στο Κογκρέσο», δήλωσε η κ. Πελόζι.

Με πληροφορίες από Le Monde