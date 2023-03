Ταυτοποιήθηκε από τον στρατό της Ουκρανίας ο στρατιώτης που φέρεται να πυροβολείται από «εισβολείς» της Ρωσίας, όπως φαίνεται σε ένα βίντεο με πολύ σκληρές εικόνες που κυκλοφόρησε στα social media. Οι Ουκρανοί τον χαρακτήρισαν ήρωα και ζητούν εκδίκηση για τον θάνατό του.

Πρόκειται για τον Τιμόφιι Σαντούρα, όπως τον κατονόμασε η 30η μηχανοκίνητη ταξιαρχία της Ουκρανίας, ο οποίος αγνοείτο από τις 3 Φεβρουαρίου από την πόλη Μπαχμούτ στα ανατολικά της χώρας, έναν τόπο στον οποίο διεξήχθησαν οι πιο σκληρές μάχες του πολέμου με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 30ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας της Ουκρανίας, η τυπική επιβεβαίωση θα γίνει όταν η σορός του επιστρέψει από τα κατεχόμενα εδάφη.

On March 6, the day after the 70th anniversary of #Stalin's death, the following 🎥 is published on #Telegram. It reportedly shows how a #Ukrainian #PrisonerOfWar is executed by two #Russiansoldiers.

The #Ukrainian #POW has dug his own #grave and is allowed to smoke one last 🚬 pic.twitter.com/KwI0sbaVZi