Το Ιράν ευθύνεται για «δολοφονίες Ουκρανών», μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σήμερα (17.10.2022) η Ρωσία σε πόλεις της Ουκρανίας με drones που κατασκευάστηκαν στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δηλώσεις του συμβούλου του Ζελένσκι, Μικαΐλο Ποντολιάκ.

Μετά την επίθεση της Ρωσίας με drones που κατασκευάστηκαν στο Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή επιπλέον κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ουκρανία έχει αναφέρει αύξηση των ρωσικών επιθέσεων με ιρανικής κατασκευής drones Shahed-136 τις τελευταίες εβδομάδες. Το Ιράν αρνείται ότι παρέχει αυτά τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία, ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο.,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Ιράν ευθύνεται για τις δολοφονίες των Ουκρανών. Η χώρα που καταπιέζει τον ίδιο της τον λαό δίνει τώρα όπλα στα ρωσικά τέρατα για μαζικές δολοφονίες στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό σημαίνουν οι ατέλειωτες δουλειές και οι παραχωρήσεις στον ολοκληρωτισμό. Αυτό συμβαίνει όταν οι κυρώσεις δεν επαρκούν», έγραψε ο Ποντολιάκ στο Twitter.

Iran is responsible for the murders of Ukrainians. Country that oppresses its own people is now giving ru-monsters weapons for mass murders in the heart of Europe. That is what unfinished business and concessions to totalitarianism mean. The case when sanctions are not enough…