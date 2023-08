Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν πως απέκρουσαν ρωσική επιδρομή με πυραύλους και drones στην περιφέρεια της Οδησσού (νότια) τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα (14.8.2023), με τον αρχικό απολογισμό να κάνει λόγο για τρεις τραυματίες.

«Ο εχθρός επιτέθηκε στην περιφέρεια της Οδησσού τρεις φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δυο κύματα drones-καμικάζι, συνολικά 15 (τέτοια), και με 8 πυραύλους» τύπου Καλίμπρ, ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του νότιου τμήματος της Ουκρανίας μέσω Telegram, διαβεβαιώνοντας πως όλες οι επιθέσεις αναχαιτίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα.

Σύμφωνα με τον στρατό του Κιέβου, ο κοιτώνας εκπαιδευτικού ιδρύματος και κατάστημα υπέστησαν ζημιές από συντρίμμια μετά την κατάρριψη πυραύλων «κατευθυνόμενων προς το κέντρο της Οδησσού».

«Τρεις υπάλληλοι σούπερ μάρκετ τραυματίστηκαν» κατά τις πρώτες πληροφορίες και τους προσφέρθηκαν ιατρικές φροντίδες, πάντα κατά την διοίκηση επιχειρήσεων.

Παράθυρα, μπαλκόνια κτιρίων, καθώς και οχήματα υπέστησαν ζημιές «από ωστικά κύματα» και συντρίμμια, ενώ εκδηλώθηκαν δυο πυρκαγιές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Βίντεο από τις επιθέσεις:

⚡️❗️INSANE air-defense battle in Odessa, Ukrainian missiles already hitting their own city



Still Russian drones made it to target and made it big apparently: they love storing stuff to attack Crimea in there pic.twitter.com/2VbDpE0aRu