Δεν πρόλαβε καλά καλά να ολοκληρωθεί η εκκένωση των αμάχων από το εργοστάσιο Azovstal στη Μαριούπολη και οι δυνάμεις της Ρωσίας άρχισαν ξανά την επίθεση. Εκτιμήσεις για πολλούς αμάχους που παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Τον νέο βομβαρδισμό του υπό πολιορκία εργοστασίου στη Μαριούπολη έκανε γνωστό ο Πέτρο Αντριουτσένκο, βοηθός του δημάρχου. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι πρώτοι άμαχοι είχαν απομακρυνθεί από το Azovstal και οι πρώτες εικόνες της απομάκρυνσης προκαλούν σοκ.

«Χθες, αμέσως μετά την αναχώρηση των λεωφορείων από το Azovstal με τους αμάχους, ένας νέος βομβαρδισμός άρχισε αμέσως» τόνισε ο Αντριουτσένκο στην ουκρανική τηλεόραση.

Το υπόγειο δίκτυο των υπόγειων τούνελ που διαθέτει το Azovstal, προσφέρει καταφύγιο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Βίντρεο και φωτογραφίες από τη στιγμή της εκκένωσης αμάχων από το Azovstal προκαλούν συγκίνηση, με ηλικιωμένες γυναίκες να βγαίνουν από τα ερείπια του εργοστασίου, με τη βοήθεια στρατιωτών.

The first footage from today's rescue operation in #Mariupol has appeared. The video shows the #Ukrainian military helping people to get out of the destroyed factory. International organizations such as Red Cross and United Nations also participated in the rescue operation. pic.twitter.com/E23468kNGv