Πάνω από 21.500 είναι πλέον οι Παλαιστίνιοι που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από τις επιθέσεις του Ισραήλ.

Συνολικά 21.507 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 55.915 έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις του Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, 187 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Η UNRWA, η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός επετέθη σε μία από τις αποστολές της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

«Ισραηλινοί στρατιώτες έβαλαν κατά φάλαγγας μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας που επέστρεφε από τον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας κινούμενης επί οδικού άξονα που είχε υποδείξει ο ισραηλινός στρατός. Ο επικεφαλής της διεθνούς φάλαγγας και η ομάδα του δεν τραυματίσθηκαν, αλλά ένα όχημα υπέστη ζημίες», έγραψε στο Twitter (Χ) ο διευθυντής της UNRWA στην Γάζα Τόμας Γουάιτ.

«Τα μέλη ανθρωπιστικών αποστολών δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος», πρόσθεσε.

Πηγή της UNRWA δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε, έπειτα από σχετική ερώτηση του AFP, ότι ελέγχει την ακρίβεια της πληροφορίας.

“Who am I going to hug now?!”



Heartbroken Palestinian man mourns his wife and children after they were killed in Israeli airstrikes in #Gaza. #Palestine #Gaza_Genocide pic.twitter.com/S74mvtA0kb