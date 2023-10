Κάποιοι ίσως θεωρούν ότι οι φρικιαστικές ακρότητες της Χαμάς μετά την επίθεση της στο Ισραήλ δεν πρέπει να προκαλούν έκπληξη, καθώς πολλοί Παλαιστίνιοι έχουν μπολιαστεί από μικρά παιδιά με απύθμενο μίσος κατά των αιώνιων εχθρών τους.

Δεν ξέρουμε αν είναι έτσι, αλλά ξέρουμε ότι πολλά παιδιά στην Παλαιστίνη μεγαλώνουν με το μίσος αυτό για το Ισραήλ να σιγοκαίει μέσα τους. Ένας μίσος που αποτυπώθηκε και στις φρικαλεότητες της Χαμάς.

Αυτό φάνηκε κι από ένα βίντεο που βγήκε στα social media και αποτυπώνει τα πλάνα από ένα αγαπημένο παιχνίδι παιδιών στην Παλαιστίνη.

Το παιχνίδι έχει το σοκαριστικό όνομα: «Μαχαιρώστε τον Εβραίο». Στις εικόνες παιδιά παίζουν αυτό το ανατριχιαστικό παιχνίδι. Μια παρέα παιδιών προχωράει μαζί.

Ξαφνικά ένα άλλο παιδί που είναι κρυμμένο, βγαίνει από μια γωνιά, κρατώντας ένα μαχαίρι.

Επιτίθεται στα άλλα παιδιά και παριστάνει ότι τα μαχαιρώνει. Ο υποτιθέμενος δολοφόνος φεύγει τρέχοντας μετά την πράξη του.

Unbelievable hate..

While normal Kids play Hide and seek,

Palestinian kids Play a game called “Stab the Jew.” #GazaUnderAttack #IsraelPalestineWar #Gaza #Palestine #Israel #FreePalastine #طوفان_القدس #Hamas #HamasTerrorists #IStandWithIsrael pic.twitter.com/TrorBBGD1C