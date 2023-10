Νεκρή βρέθηκε τελικά η 22χρονη Shani Louk που βρισκόταν στο μοιραίο φεστιβάλ του Ισραήλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας και αγνοούνταν από την 7η Οκτωβρίου.

Η Λουκ διασκέδαζε στο πάρτι κοντά στη Λωρίδα της Γάζας όταν τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλλαν στην επικράτεια του Ισραήλ και σκότωσαν περίπου 260 νέους.

Σημειώνεται πως η Shani Louk, ισραηλογερμανίδα, ήταν σε ένα από τα φρικιαστικά βίντεο με τις θηριωδίες της Χαμάς. Συγκεκριμένα φαινόταν στο πίσω μέρος ενός φορτηγού λιπόθυμη.

Αρχικά συγγενείς και φίλοι πίστευαν ότι είναι νεκρή, ωστόσο στη συνέχεια η μητέρα της πληροφορήθηκε ότι η Σάνι είναι ζωντανή και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Γάζας.

Τα δεδομένα, άλλαξαν σε μια στιγμή: 24 μέρες μετά την εξαφάνισή της η Σάνι εντοπίστηκε νεκρή.

RIP Shani Louk. I will never forget this, nor the revulsion I hold towards the Hamas animals. pic.twitter.com/tOTTRQfNTH