Από το Σάββατο η Χαμάς έχει εξαπολύσει μια πρωτοφανή επίθεση που ξύπνησε την κόλαση του πολέμου σε Ισραήλ και Παλαιστίνη με αποτέλεσμα πάνω από 1.100 άνθρωποι να πέσουν νεκροί.

Ωστόσο, η επίθεση που εξαπόλυσε η Χαμάς δεν θα μπορούσε να οργανωθεί αν δεν υπήρχε ένα πρόσωπο που δρούσε παρασκηνιακά οργανώνοντας τη μεγάλη επίθεση της Παλαιστίνης κατά του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους Financial Times το πρόσωπο αυτό είναι ο Μοχάμεντ Ντέιφ, διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης.

Στα βίντεο του Σαββάτου, που ακολούθησαν μετά τις πρώτες επιθέσεις, ακούγεται – υποτίθεται – η φωνή του Ντέιφ να λέει: «Αποφασίσαμε να βάλουμε ένα τέλος σε όλα αυτά, ώστε ο εχθρός να καταλάβει ότι δεν μπορεί πλέον να γλεντάει χωρίς να λογοδοτεί».

Το πραγματικό του όνομα είναι Μοχάμεντ Ιμπραήμ Αλ-Μάσρι, ενώ – κατά το ίδιο δημοσίευμα – φαίνεται να ζούσε από μικρό παιδί στην παρανομία.

Γεννήθηκε στον προσφυγικό καταυλισμό Χαν Γιούνις, κάποια στιγμή τη δεκαετία του ΄60, ενώ ο θείος και ο πατέρας του είχαν πάρει μέρος στις επιδρομές της δεκαετίας του 1950 από ένοπλους Παλαιστίνιους.

YOUR DEMOS MATTER. They matter here, and they matter there. Mohammed Deif’s new video urges sit-ins and actions everywhere in the world. Stand with the Resistance! pic.twitter.com/mlfQNPbqIZ

Τη δεκαετία του ’80 την πέρασε – όπως και διάφορα μέλη της Χαμάς – στις φυλακές. Όσοι τον έχουν γνωρίσει μιλάνε για έναν ήσυχο άνθρωπο που δεν ενδιαφέρεται για τις εσωτερικές αντιπαλότητες των παλαιστινιακών φατριών, εξελίσσει όμως τις τακτικές του. Συγκρατούμενός του τον θυμάται να είναι επικεντρωμένος στα στρατιωτικά, έναν πατριώτη που έφτιαχνε σκίτσα για να διασκεδάζουν οι σύντροφοί του.

Ωστόσο, ο ίδιος πίστευε ανέκαθεν ότι μόνη λύση στη χρόνια διαμάχη Ισραήλ και Παλαιστίνης είναι η βία.

Ο Ντέιφ – όπως και άλλοι στη Χαμάς – θεωρεί τις Συμφωνίες του Όσλο, οι οποίες στα τέλη της δεκαετίας του 1990 υποσχέθηκαν μια ειρηνευτική διευθέτηση, ως προδοσία της παλαιστινιακής αντίστασης.

Το ψευδώνυμό του είναι «Ο Επισκέπτης«, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και άλλα μέλη της Χαμάς κάθε βράδυ μένουν και σε διαφορετικό σπίτι για να αποφύγουν τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Πριν από 20 χρόνια ο Ντέιφ χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή και έχασε το ένα χέρι του και το ένα πόδι του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ντέιφ έχασε σε επίθεση του Ισραήλ τη σύζυγό του και τον 7χρονο γιο του.

They failed to assassinate Mohammed Deif 7 times but killed his wife and 7 year old son, and he is the one basically orchestrating this entire thing, he has nothing to lose https://t.co/dcKLdqsSNW pic.twitter.com/jXlaA9ki6C