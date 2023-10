Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της Χαμάς το πρωί του Σαββάτου στο Ισραήλ με την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση να απειλεί με νέες επιθέσεις, αυτή τη φορά σε Δυτική Όχθη και Ιερουσαλήμ. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

«Βρισκόμαστε κοντά να πετύχουμε μια μεγάλη νίκη», δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο Ισμαήλ Χανίγια, ηγέτης της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, μετά τη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσε η οργάνωση κατά του Ισραήλ.

«Φτάνει πια, ο κύκλος των εξεγέρσεων και των επαναστάσεων για τον αγώνα απελευθέρωσης της γης μας και των κρατουμένων μας (…) μέσα σε (ισραηλινές) φυλακές πρέπει να ολοκληρωθεί», είπε ο Χανίγια σε δηλώσεις του που μετέδωσε το Al-Aqsa TV, τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς.

Απευθυνόμενος στις αραβικές χώρες είπε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να τους προσφέρει καμία προστασία. Τόνισε ότι ένοπλες παλαιστινιακές παρατάξεις σκοπεύουν να επεκτείνουν την εν εξελίξει μάχη στη Γάζα στη Δυτική Οχθη και στην Ιερουσαλήμ. «Η μάχη πέρασε στην καρδιά της σιωνιστικής οντότητας» είπε.

Την ίδια ώρα ο επιχειρησιακός ηγέτης της Χαμάς και ιδρυτής της στρατιωτικής πτέρυγας Κασάμ της οργάνωσης, ο Σαλάχ αλ Αρούρι, δήλωσε ότι η οργάνωση κρατάει αιχμαλώτους αρκετούς Ισραηλινούς ώστε να υποχρεώσει το Ισραήλ να απελευθερώσει όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του.

