«Πειραγμένα» πλάνα από ένα στρατιωτικό βιντεοπαιχνίδι προσομοίωσης κυκλοφορούν στο ίντερνετ ως… ντοκουμέντα του νέου υπερόπλου λέιζερ του Ισραήλ, του Iron Beam, να αναχαιτίζει πυραύλους της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας.

Τα συγκεκριμένα… ντοκουμέντα δεν δεν έχουν καμία σχέση με το ισραηλινό σύστημα ή τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Μέση Ανατολή αλλά από το βιντεοπαιχνίδι Arma 3, ένα από τα ρεαλιστικότερα στρατιωτικά παιχνίδια προσομοίωσης της τσέχικης εταιρείας Bohemia Interactive.

Πολλοί λογαριασμοί στο X (πρώην Twitter) ανέβασαν το βίντεο στην πλατφόρμα μέσα το Σαββατοκύριακο, ισχυριζόμενοι ότι δείχνει το Iron Beam, που αναπτύχθηκε από την ισραηλινή εταιρεία Rafael Advanced Defense Systems.

Τα πλάνα είναι περικομμένα, χαμηλής ανάλυσης και απεικονίζουν σμήνη εναέριων βλημάτων να αναχαιτίζονται μπροστά από έναν πύργο.

