Μία ομάδα επιλέκτων με το όνομα Nili δημιούργησε το Ισραήλ με αποστολή να εξοντώσει τους υπευθύνους της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου από τους τρομοκράτες της Χαμάς. «Η Αιωνιότητα του Ισραήλ δεν θα πει ψέματα», μεταφράζεται στα εβραϊκά το ακρωνύμιο της Nili.

Στους κόλπους της Shin Bet, της εσωτερικής υπηρεσίας ασφαλείας, που μαζί με τη Mossad πιάστηκε στον ύπνο από το χτύπημα της Χαμάς το «μαύρο» Σάββατο 7 Οκτωβρίου, έχει ήδη δημιουργηθεί μία ομάδα με το όνομα Nili.

Αποστολή της επίλεκτης αυτής ομάδας είναι να εντοπίσει και να εξοντώσει κάθε άνθρωπο που έπαιξε ρόλο στις θηριωδίες πριν από δύο εβδομάδες.

Την ομάδα αυτή δημιούργησε η Σιν Μπετ – η υπηρεσία Ασφάλειας του Ισραήλ – στην προσπάθειά της να εντοπίσει όλους όσους εμπλέκονται στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς.

Το όνομα Nili, παραπέμπει σε έναν ψαλμό που στα εβραϊκά μεταφράζεται ως «The Eternity of Israel Will Not Lie» (η αιωνιότητα του Ισραήλ δεν ψεύδεται).

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Jerusalem Post, μοναδική αποστολή της ομάδας Nili είναι το κυνήγι και η εξάλειψη κάθε ατόμου που έπαιξε ρόλο στη σφαγή στους οικισμούς του δυτικού Νεγκέβ πριν από δύο εβδομάδες.

