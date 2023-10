Με την απελευθέρωση των πρώτων ομήρων και την αγωνία στα ύψη για την «Σύνοδο Κορυφής του Σαββάτου (21.10.2023) για την ειρήνη» στο Κάιρο, ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς καλά κρατεί και συγκλονίζει για 14η ημέρα τη Μέση Ανατολή.

Τα πρώτα… καλά νέα του πολέμου στη Μέση Ανατολή ήρθαν νωρίς το βράδυ της Παρασκευής, ότι η Χαμάς απελευθέρωσε μια μητέρα και την κόρη της, την 59χρονη Yehudit Ra’anan και η 18χρονη κόρη της Nathalie Shathogug με καταγωγή από το Ισραήλ και το Σικάγο των ΗΠΑ.

Οι δύο γυναίκες παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και οι ελπίδες για την απελευθέρωση των περισσότερων από 200 ομήρων – σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες – αναπτερώθηκαν.

Το βράδυ της Παρασκευής έφτασαν μάλιστα στο Ισραήλ. Την μητέρα και την κόρη παρέλαβαν ο ισραηλινός στρατός και οι υπηρεσίες ασφαλείας στα σύνορα με τη Γάζα.

First image of two American hostages released by Hamas – Judith and Natalie Raanan. Image released by IDF. pic.twitter.com/N5kqaZVu1R — David Muir (@DavidMuir) October 20, 2023

«Παράθυρο» από τη Χαμάς για νέες απελευθερώσεις

Η οργάνωση Χαμάς, μάλιστα, ανακοίνωσε σήμερα ότι συνεργάζεται με «διαμεσολαβητές» για να απελευθερωθούν οι «άμαχοι» όμηροι που απήχθησαν κατά την επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος και σήμερα κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την απελευθέρωση δύο Αμερικανίδων, μητέρας και κόρης, η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση δηλώνει ότι «εργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους διαμεσολαβητές για να εφαρμόσει την απόφαση του κινήματος να κλείσει τον φάκελο των πολιτών (ομήρων), όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας. Συμφωνα με δημοσιεύματα οι τρομοκράτες της Χαμάς είχαν πάρει το ναρκωτικό captagon πριν κάνουν τη σφαγή στο Ισραήλ.

Πάντως οι όμηροι ακόμα παραμένουν στα χέρια των ισλαμιστών και οι Ισραηλινοί κάνουν παγκόσμια καμπάνια για αυτούς, αφού μεταξύ τους είναι και 30 παιδιά.

Αυτές είναι οι γυναίκες όμηροι που απελευθερώθηκαν

Φιντάν: Ο Μπάιντεν ήρθε στο Ισραήλ για να εγκρίνει την καταστροφή στη Γάζα

Φωτιές βάζει με δηλώσεις του ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν σχετικά με την επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δήλωσε απόψε ότι η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ, αυτήν την εβδομάδα, ισοδυναμούσε με έγκριση εκ μέρους των ΗΠΑ της καταστροφής της Γάζας και αυτό «σημειώθηκε από την ιστορία».

Γιόαβ Γκάλαντ: «Οι ΗΠΑ επέμεναν για την απελευθέρωση ομήρων – Μπορούμε να πούμε όχι;»

Το Channel 12 του Ισραήλ μετέδωσε ότι ο υπουργός Άμυνας Γκάλαντ είπε σε επιτροπή της Κνεσέτ, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα πριν από την απελευθέρωση των ομήρων πως «οι Αμερικανοί επέμειναν και δεν είμαστε σε θέση να τους αρνηθούμε. Βασιζόμαστε σε αυτούς για αεροπλάνα και στρατιωτικό εξοπλισμό. Τι μπορούμε να κάνουμε; Να τους πούμε όχι;».

BREAKING: Israel's Channel 12 reports that Defense Minister Gallant told a Knesset committee, regarding aid to Gaza before the release of hostages, 'the Americans insisted and we are not in a place to refuse them. We rely on them for planes and military equipment. What are we… — The Spectator Index (@spectatorindex) October 20, 2023

Συνεχίζουν το «ξεδόντιασμα» της Χαμάς οι Ισραηλινοί πριν τη χερσαία επιχείρηση – Σε τρεις φάσεις ο πόλεμος

Οι πληροφορίες ότι το Ισραήλ ακολουθεί συγκεκριμένη τακτική κατά της Χαμάς επιβεβαιώθηκαν σήμερα, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πέτυχε ένα σοβαρό πλήγμα, καθώς εξουδετέρωσε τον Muhammad Tzviach, έναν ανώτερο μηχανικό που επέβλεπε τη βελτίωση των όπλων της Χαμάς και την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες οργανώσεις στη Μέση Ανατολή.

צה"ל, בהכוונת שב"כ, חיסל את מחמוד צביח, בכיר בארגון הטרור חמאס ששימש כמהנדס בכיר וראש יחידה במחלקת הפרוייקטים והפיתוח במטה הייצור של הארגון.



מטה הייצור פועל להעצמת יכולות אמצעי הלחימה של ארגון הטרור חמאס, בין היתר באמצעות חילופי ידע עם ארגוני טרור נוספים ברחבי המזרח התיכון>> pic.twitter.com/HAzTt9WCLa — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 20, 2023

Άλλωστε και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, είπε στο Associated Press ότι ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις, με αποκορύφωμα το «νέο σχέδιο ασφάλειας» στη Λωρίδα της Γάζας.

Πιο αναλυτικά, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ξεκαθάρισε ότι αφού το Ισραήλ καταστρέψει τη Χαμάς, ο στρατός δεν σχεδιάζει να ελέγξει «τη ζωή στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο Γκάλαντ είπε ότι το Ισραήλ αναμένει να υπάρξουν τρεις φάσεις στον πόλεμό του με τη Χαμάς. Είπε ότι πρώτα θα επιτεθεί στην ομάδα στη Γάζα με αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις, στη συνέχεια θα νικήσει θύλακες αντίστασης και τελικά θα σταματήσει την «ευθύνη της για τη ζωή στη Λωρίδα της Γάζας».

Πρωθυπουργοί και ΥΠΕΞ ευρωπαϊκών χωρών, ο ΓΓ του ΟΗΕ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Κάιρο αύριο

Στη «Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη» που θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο, στο Κάιρο ανακοινώθηκε πως θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων:

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα

Ο βασιλιάς του Μπαχρέιν Χάμαντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα

Ο πρίγκιπας διάδοχος του Κουβέιτ Σεΐχ Μεσάλ αλ Άχμαντ αλ Σαμπάχ

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ

Η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά

Η υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας Γιόκο Καμικάουα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέιμς Κλέβερλι

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Μιχαήλ Μπογκντάνοφ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρτ Έιντε

Ο ειδικός απεσταλμένος της Κίνας για τη Μέση Ανατολή Ζάι Τζουν

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχινάς

Το Ισραήλ είπε «όχι» στο ενδεχόμενο συμμετοχής του.

Δεν ήταν η μονή του Αγίου Πορφυρίου ο στόχος

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο από τον βομβαρδισμό της Γάζας, που προκάλεσε ζημιές και στην ελληνορθόδοξη μονή του Αγίου Πορφυρίου. Στο βίντεο φαίνεται να μην ήταν στόχος η εκκλησία.

The IDF released footage of the strike near the Church of Saint Porphyrius.



Appears to indicate that the Israeli Air Force targeted an adjacent building, but missed and hit the street adjacent to the church compound, collapsing the assembly hall. pic.twitter.com/AwkvQzejvs — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 20, 2023

Το Ισραήλ «σφυροκοπά», η Χαμάς και η Χεζμπολάχ απαντούν

Το Ισραήλ σφυροκοπά διαρκώς τη Λωρίδα της Γάζας και έχει να αντιμετωπίσει και τη Χεζμπολάχ στα βόρεια.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης πιέζουν να καθυστερήσει τη χερσαία επιχείρησή του στη Γάζα για να κερδίσουν χρόνο για τις μυστικές συνομιλίες που διεξάγονται μέσω Κατάρ για την απελευθέρωση ομήρων, δήλωσαν πηγές στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Παράλληλα, η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ισχυρίστηκε σήμερα ότι της δόθηκε εντολή να εκκενωθεί άμεσα το νοσοκομείο Al Quds, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει περισσότερους από 400 ασθενείς και 12.000 εκτοπισμένους πολίτες της Γάζας.

Multiple Israeli Casualties are being reported on the Border with Lebanon following a Hezbollah Attack roughly an hour ago using 2 Anti-Tank Guided Missiles on an IDF Outpost. pic.twitter.com/VlGcyc7Dbu — OSINTdefender (@sentdefender) October 20, 2023

Ένας εκπρόσωπος είπε: «Καλούμε τον κόσμο να λάβει άμεση και επείγουσα δράση για να αποτρέψει μια νέα σφαγή όπως αυτή που συνέβη στο νοσοκομείο Al-Ahli Baptist».

Israeli Artillery and Tanks are continuing their Strikes on Hezbollah Positions in Southern Lebanon following multiple Clashes today along the Border. pic.twitter.com/qXPUI6yV84 — OSINTdefender (@sentdefender) October 20, 2023

כלי טיס מאויש מרחוק חיסל הלילה מחבל בשטח לבנון. כמו כן, צה"ל תקף הלילה מספר תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה בתגובה לשיגורים שבוצעו אמש לשטח ישראל>> pic.twitter.com/d5pHUDWDeB — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 20, 2023

Τουλάχιστον 4.137 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ από άνδρες της Χαμάς, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Ερντογάν: Στα όρια της γενοκτονίας οι επιχειρήσεις του Ισραήλ – Νέο μήνυμα Μπάιντεν στη Χαμάς

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μας προς το Ισραήλ να μην επεκτείνει το εύρος επιθέσεων εναντίον αμάχων και να σταματήσει αμέσως επιχειρήσεις που προσεγγίζουν τη γενοκτονία», είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως ανέφερε ο Ερντογάν, η Άγκυρα εργάζεται για να τερματίσει τις μάχες μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινιακών δυνάμεων προτού αυτές φτάσουν σε «ένα σημείο χωρίς επιστροφή». Σε μία συμβολική κίνηση, ο Ερντογάν δημοσίευσε την ανάρτησή του και στα αραβικά.

Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε τηλεφωνικά και με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, για να συζητήσουν αυτό που η τουρκική προεδρία χαρακτήρισε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, όπως και πώς θα παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Ερντογάν είπε στον Σίσι ότι η «δυτική σιωπή» για τον βομβαρδισμό νοσοκομείων, σχολείων και χώρων λατρείας επιδεινώνει την κατάσταση για τη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του Τούρκου προέδρου.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι ο αναγκαστικός εκτοπισμός των Παλαιστινίων στη Γάζα είναι απαράδεκτος και η Τουρκία θα ασκήσει πίεση για την επίτευξη ειρήνης και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και ιατρικών υπηρεσιών το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Gazze’ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyecektir.



Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır. Zulümle âbâd olunmaz.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 20, 2023

Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν «πήρε το όπλο του» και έστειλε μήνυμα στη Χαμάς ότι «οι τρομοκράτες πρέπει να πληρώσουν». Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε πράξη τα λόγια του και ζήτησε από το Κογκρέσο να εγκρίνει ανθρωπιστική βοήθεια άνω των 100 εκατ. δολαρίων, εκ των οποίων τα 60 για τη Γάζα.

History has taught us that when terrorists don’t pay the price for their terror or when dictators don’t pay a price for their aggression, they cause more chaos, death, and destruction.



And the costs and threats to America and to the world keep rising.



We must not walk away. — President Biden (@POTUS) October 20, 2023

«Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι όταν οι τρομοκράτες δεν πληρώνουν το τίμημα για τις πράξεις τους ή όταν οι δικτάτορες δεν πληρώνουν το τίμημα για την επιθετικότητά τους, προκαλούν περισσότερο χάος, θάνατο και καταστροφή.

Και το κόστος και οι απειλές για την Αμερική και τον κόσμο συνεχίζουν να αυξάνονται. Δεν πρέπει να κάνουμε πίσω», αναφέρει στο μήνυμά του στη Χαμάς ο Τζο Μπάιντεν.

8 στους 10 Ισραηλινούς θεωρούν υπεύθυνο τον Νετανιάχου για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

Το 80% των Ισραηλινών θεωρεί ότι ο Νετανιάχου πρέπει να αναλάβει δημόσια την ευθύνη του για το φιάσκο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου

Η συντριπτική πλειονότητα των Ισραηλινών, το 80%, θεωρεί ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου οφείλει να παραδεχθεί δημόσια την ευθύνη του για το φιάσκο που οδήγησε στην επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Maariv και πραγματοποιήθηκε το διήμερο 18-19 Οκτωβρίου.

Οι ηγεσίες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ έχουν ήδη αναλάβει τις ευθύνες τους, όπως και οι υπουργοί Άμυνας και Οικονομικών.

Το 80% των Ισραηλινών θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθήσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανάμεσά τους το 69% των ψηφοφόρων του κόμματος Λικούντ. Μόνο το 8% των Ισραηλινών δεν θεωρεί ότι πρέπει να λογοδοτήσει.

Στην ερώτηση ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, το 49% επιλέγει τον ηγέτη του κόμματος Εθνικής Ενότητας Μπένι Γκαντς και μόνο το 28% επιλέγει τον Νετανιάχου. Οι υπόλοιποι εμφανίζονται ως αναποφάσιστοι.

Ως προς τον πόλεμο στην Γάζα, το 65% υποστηρίζει μία χερσαία επίθεση κατά της Λωρίδας της Γάζας, έναντι 21% που εμφανίζεται αντίθετο.

Επιπλέον, το 51% των Ισραηλινών υποστηρίζει μία ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στο βόρειο μέτωπο μετά τις συγκρούσεις του ισραηλινού στρατού με την Χεζμπολάχ και την Χαμάς στην ισραηλινή μεθόριο με τον Λίβανο, ενώ το 30% τάσσεται υπέρ μίας περιορισμένης σε κλίμακα επιχείρησης.

Απαντώντας στην ερώτηση «τι θα ψηφίζατε εάν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα;», οι Ισραηλινοί δίνουν στον κυβερνώντα συνασπισμό μόλις 43 έδρες (από τις 64 που διαθέτει), ενώ το κόμμα του Μπένι Γκαντς συγκεντρώνει 40 έδρες, έναντι 12 σήμερα.