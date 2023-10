Οι επίλεκτες στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ αναλαμβάνουν δράση στον πόλεμο στο Ισραήλ, καθώς ειδικοί στη διάσωση ομήρων έχουν σταλεί για να συμβουλεύσουν τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) πώς να απελευθερώσουν τους 150 ομήρους της Χαμάς, οι οποίοι απήχθησαν κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης.

Πιθανότατα μεταξύ των ομήρων είναι και πολίτες των ΗΠΑ, γι’ αυτό και οι Αμερικανοί επίλεκτοι στρατιώτες έχουν αναλάβει δράση και βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να επέμβουν για τη διάσωσή τους από τα χέρια των ισλαμιστών της Χαμάς.

Όπως αναφέρει το themessenger.com, οι ειδικοί σύμβουλοι για την διάσωση των ομήρων προέρχονται από τις μυστικές υπηρεσίες τους και ο σκοπός τους είναι να ενισχύσουν μια αμερικανική ομάδα ειδικών επιχειρήσεων που έχει τοποθετηθεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, επιβεβαίωσε χθες (10.10.2023) ότι Αμερικανοί είναι «στο πεδίο» και θα βοηθήσουν τις Αρχές του Ισραήλ «στις πληροφορίες και τον σχεδιασμό» για πιθανές επιχειρήσεις διάσωσης ομήρων.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ, η εξτρεμιστική ισλαμική οργάνωση του Λιβάνου, αρχίζει να βγαίνει ολοένα και περισσότερο στο προσκήνιο του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά στρέφοντας τα «πυρά» της κατά των Αμερικανών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μας τρομάζει το αεροπλανοφόρο τους».

Ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ανώνυμα στο themessenger.com ότι στελέχη των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων έχουν τεθεί σε επιφυλακή σε μια «κοντινή ευρωπαϊκή χώρα» και πως θα μπορούσαν να προχωρήσουν στη διάσωση ομήρων, αν τους δοθεί αντίστοιχη εντολή.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν, ωστόσο, ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ένδειξη ότι αυτές οι δυνάμεις θα βοηθήσουν σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις επί του εδάφους στο Ισραήλ, όμως είναι σε επιφυλακή μόλις λίγες ώρες μακριά με αεροπλάνο, αν χρειαστεί η επέμβασή τους.

US sends hostage rescue experts to Israel and puts special ops "door kickers" on alert https://t.co/AWqVcCsO6p