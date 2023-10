Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε για τη Γάζα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, τον Ισμαήλ Χανίγια, όπως ανακοίνωσε η Άγκυρα. Την ίδια στιγμή, ο κυβερνητικός εταίρος του «σουλτάνου», ο εθνικιστής Ντεβλέτ Μπαχτσελί απειλούσε με τουρκική επέμβαση στη Γάζα.

Στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον αρχηγό της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει τον αγώνα για διαρκή ειρήνη και ίδρυση παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ».

Ο Τούρκος πρόεδρος διαβεβαίωσε παράλληλα τον Χανίγια, ο οποίος για το Ισραήλ είναι ο υπ’ αριθμόν 1 καταζητούμενος, ότι «εργάζεται για να διασφαλίσει ότι η Γάζα θα λάβει ανθρωπιστική βοήθεια» και πως «οι τραυματίες μπορούν να νοσηλευθούν στην Τουρκία όταν είναι απαραίτητο».

Όπως ανέφερε ο Τούρκος δημοσιογράφος, Ραζίπ Σοϊλού, ο Ερντογάν είπε ακόμη στον ηγέτη της Χαμάς ότι μία μόνιμη λύση στο ζήτημα Ισραήλ – Παλαιστίνης δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να αγωνίζεται διεθνώς για μόνιμη ειρήνη.

