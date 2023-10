Η ιστορία της 30χρονης Γερμανίδας, Shani Louk, με καταγωγή από το Ισραήλ που δολοφόνησε η Χαμάς με φριχτό τρόπο στην σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ της Γάζας έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο μα ακόμα πιο συγκλονιστικά είναι τα πλάνα από τις τελευταίες στιγμές της πριν ξεκινήσει η επίθεση.

Η άτυχη κοπέλα που ήταν από το Ισραήλ, αλλά είχε γερμανικό διαβατήριο και έμενε στην χώρα της Ευρώπης, διασκέδαζε με τον Μεξικανό φίλο της και πλήθος κόσμου σε μουσικό φεστιβάλ στη Γάζα, όταν μαχητές της Χαμάς έκαναν επίθεση στην περιοχή έπνιξαν στο αίμα τα πάντα και σκότωσαν 260 ανθρώπους.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media η Shani Louk χορεύει ανέμελη με κάποιες κοπέλες και πλήθος κόσμου στο φεστιβάλ που γινόταν στη Γάζα στην πλευρά του Ισραήλ λίγο πριν μέλη της Χαμάς επιτεθούν εκεί και προκαλέσουν ένα απίστευτο μακελειό.

Η 30χρονη χορεύει ανέμελη και η χαρά είναι διάχυτη στο πρόσωπό της. Πλησιάζει την κάμερα που έπαιρνε το βίντεο.

Τραγουδάει και χορεύει. Χαμογελάει. Δεν μπορεί να διανοηθεί αυτό που θα επακολουθήσει. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι λίγο μετά θα έβρισκε φριχτό θάνατο από τα μέλη της Χαμάς, που έκαναν επίθεση στο Ισραήλ.

