Την ώρα που όλος ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποίησε χερσαία εισβολή σε συγκεκριμένους στόχους στη Λωρίδα της Γάζας.

Ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις επιχείρησαν στο εσωτερικό του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας χθες, Τετάρτη (25/10/23), και επιτέθηκαν σε πολλούς στόχους της Χαμάς προτού αποσυρθούν, ανακοίνωσε ο στρατός, με τον ραδιοφωνικό σταθμό των ενόπλων δυνάμεων να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη διείσδυση στον θύλακα μέχρι στιγμής.

Στο βίντεο από τη νυχτερινή επιχείρηση που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός φαίνονται τεθωρακισμένα οχήματα να προχωρούν σε μια αμμώδη περιοχή στη μεθόριο. Ένας εκσκαφέας ισιώνει το χώμα ενός αναχώματος, άρματα μάχης εκτοξεύουν οβίδες και φαίνονται εκρήξεις κοντά ή εν μέσω μιας σειράς κατεστραμμένων σπιτιών.

Στην ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο επισημαίνεται ότι «στη διάρκεια της νύκτας ο στρατός διεξήγαγε στοχευμένη επιδρομή με άρματα μάχης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τα επόμενα στάδια της μάχης», μια πιθανή αναφορά στην ευρεία χερσαία εισβολή που έχουν απειλήσει ότι θα πραγματοποιήσουν οι Ισραηλινοί στον παλαιστινιακό θύλακα με στόχο την εξόντωση της Χαμάς.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza. IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts. The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU

«Οι στρατιώτες έχουν πλέον εξέλθει από την περιοχή και έχουν επιστρέψει στο ισραηλινό έδαφος», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως το Ισραήλ συνέχισε να χτυπά στόχους στη Λωρίδα της Γάζας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας χθες, καθώς αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξακολουθούν να προετοιμάζονται για μια επερχόμενη χερσαία εισβολή.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες προς το κεντρικό και νότιο Ισραήλ το βράδυ της Τετάρτης, τραυματίζοντας ελαφρά έξι ανθρώπους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη το βράδυ ότι αεροσκάφη του εξαπέλυσαν πλήγμα στον Λίβανο, σε αντίποινα για την εκτόξευση πυραύλου εδάφους – αέρος.

«Το δίκτυο αντιαεροπορικής άμυνας του ισραηλινού στρατού αναχαίτισε πύραυλο εδάφους-αέρος ο οποίος βλήθηκε από τον Λίβανο εναντίον drone του ισραηλινού στρατού», σύμφωνα με ανακοινωθέν του γενικού επιτελείου. «Σε ανταπόδοση, αεροσκάφη του ισραηλινού στρατού έπληξαν το σημείο από όπου έγινε η εκτόξευση».

Μετά την επίθεση της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου, εκτυλίσσονται καθημερινά συγκρούσεις ανάμεσα στον στρατιωτικό βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ και τον στρατό του Ισραήλ στα νότια σύνορα του Λιβάνου.

Έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 52 ανθρώπους στη λιβανέζικη πλευρά, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αμάχων, 39 μαχητών της Χεζμπολάχ και 9 οργανώσεων που έχουν συμμαχήσει μαζί της, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Χθες Τετάρτη, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τους θανάτους άλλων δυο μελών της.

Στην ισραηλινή πλευρά των συνόρων έχουν σκοτωθεί τέσσερις άνθρωποι.

Οι ανησυχίες πως ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς θα εξαπλωθεί στη Συρία και πάνω απ’ όλα με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο γίνονται ολοένα πιο έντονες.

Την Τετάρτη, επίσης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε στρατιωτικές θέσεις στη Συρία, σε αντίποινα για πυρά εναντίον του κατεχόμενου υψιπέδου του Γκολάν. Τα πλήγματά του είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ σύροι στρατιωτικοί, σύμφωνα με συριακά κρατικά ΜΜΕ.

Χθες μετά το μεσημέρι, η ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε νέα επιδρομή εναντίον του αεροδρομίου του Χαλεπιού στη Συρία, σύμφωνα με το συριακό υπουργείο Άμυνας. Ήταν η τέταρτη από την 7η Οκτωβρίου.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες ότι ο ηγέτης της συναντήθηκε με κορυφαία στελέχη της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, για να συζητήσουν τρόπους υποστήριξής τους στον πόλεμο με το Ισραήλ.

Η παράταξη, που πρόσκειται στο Ιράν, δεν διευκρίνισε ούτε την ημερομηνία, ούτε την τοποθεσία όπου συναντήθηκαν ο γενικός γραμματέας της, ο Χασάν Νασράλα, ο δεύτερος τη τάξει της Χαμάς, ο Σάλεχ αλ Αρούρι, και ο ηγέτης του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, ο Ζιάντ αλ Ναχάλα.

Ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική, άνευ προηγουμένου έφοδο σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας. Οι ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο για πάνω από 1.400 νεκρούς, στην πλειονότητά τους άμαχους, και κάπου 220 ομήρους στα χέρια της Χαμάς.

Η Χαμάς, που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, από την πλευρά της χθες δημοσιοποίησε νέο απολογισμό θυμάτων, κάνοντας λόγο για πάνω από 6.500 νεκρούς, επίσης στην πλειονότητά τους άμαχους, αφότου άρχισαν ακατάπαυστοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί αντιποίνων στον παραθαλάσσιο θύλακα.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αλ Ακσά, που πρόσκειται στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η δημοσιογράφος του Ντοάα Ασράφ σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα.

Al-Aqsa Radio journalist Doaa Ashraf was killed in an Israeli airstrike in Gaza, the station said in a post on Telegram early on Thursday.



Israel has killed more than 20 journalists in Gaza in its latest onslaught.



