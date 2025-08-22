Πόλη στην Ιαπωνία θέλει να βάλει «φρένο» στην αλόγιστη χρήση των smartphones

Μία πόλη στην Ιαπωνία, θέλει να βάλει «πλαφόν» στον χρόνο που περνούν οι χρήστες στα smartphones έχοντας ως όριο τις 2 ώρες την ημέρα.

Αυτό το πλαφόν, σύμφωνα με την πόλη Τογιοάκε στην κεντρική Ιαπωνία θα αφορά στην χρήση smartphones εκτός του ωραρίου εργασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το όριο αυτό των 2 ωρών, προτείνεται για όλους τους κατοίκους της πόλης, αλλά δεν θα είναι υποχρεωτικό και αν κάποιος το ξεπεράσει δεν θα κινδυνεύει με πρόστιμο, σύμφωνα με το πρώτο σχέδιο.

Στόχος της προτροπής αυτής είναι «να εμποδίσει την υπερβολική χρήση συσκευών που προκαλούν προβλήματα στη σωματική και ψυχική υγεία (…) κυρίως διαταραχές στον ύπνο», δήλωσε ο δήμαρχος Μασαφούμι Κόκι σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα Παρασκευή 22.8.2025.

Οι αρχές της Τογιοάκε καλούν ακόμη τους μαθητές των δημοτικών σχολείων να μην χρησιμοποιούν smartphones μετά τις 9 το βράδυ και τους μαθητές μεγαλύτερων τάξεων μετά τις 10 το βράδυ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αντιδράσεις

Η πρόταση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κάποιους να εκτιμούν ότι δεν είναι ρεαλιστική.

«Κατανοώ την πρόθεσή τους, αλλά το όριο των δύο ωρών είναι ανέφικτο», έγραψε ένας χρήστης του Χ. «Μέσα σε δύο ώρες δεν προλαβαίνω καν να διαβάσω ένα βιβλίο ή να δω μια ταινία» στο κινητό μου, παραπονέθηκε ένας άλλος. Κάποιοι άλλοι χρήστες εκτίμησαν ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να αποφασίζει για τα όρια που θα πρέπει να τίθενται στη χρήση των smartphones.

Μπροστά στις αντιδράσεις ο δήμαρχος της πόλης διευκρίνισε σήμερα ότι το όριο των δύο ωρών δεν είναι υποχρεωτικό και πρόσθεσε ότι στο κείμενο υπογραμμίζεται ότι «τα κινητά τηλέφωνα είναι χρήσιμα και απαραίτητα» στην καθημερινή ζωή, όμως «η υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των πλατφορμών παρακολούθησης βίντεο μπορεί να βλάψει την υγεία και την οικογενειακή ζωή».

Το μέτρο θα εξεταστεί από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης την επόμενη εβδομάδα και αν εγκριθεί θα τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο.

Το 2020 η επαρχία Καγκάουα, στη δυτική Ιαπωνία, είχε λάβει μια πρωτοφανή για την εποχή απόφαση καλώντας τα παιδιά να μην περνούν περισσότερο από μία ώρα την ημέρα τις καθημερινές παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και περισσότερο από μιάμιση ώρα τα Σαββατοκύριακα. Παράλληλα προέτρεπε τους γονείς να μην επιτρέπουν στα παιδιά ηλικίας 12 με 15 ετών να χρησιμοποιούν τα smartphones τους μετά τις 9 το βράδυ ή τις 10 το βράδυ για τους έφηβους 15 με 18 ετών.

Οι νεαροί Ιάπωνες περνούν κατά μέσο όρο λίγες περισσότερες από πέντε ώρες ημερησίως στο διαδίκτυο, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο από την υπηρεσία Παιδιών και Οικογενειών.