Politico για τη Διάσκεψη του Μονάχου: Η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα για την Άμυνα και μπορεί να ορθώσει ανάστημα στον Τραμπ

Στον απόηχο της ενιαίας στάσης των Ευρωπαίων ηγετών, στη Διάσκεψη του Μονάχου, το Politico αναφέρει πως η Ευρώπη ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ΗΠΑ, αυξάνοντας τις δαπάνες για την άμυνα, αλλά ίσως αυτό, εν τέλει, να μην αρέσει στον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανέβηκαν στο βήμα της Διάσκεψης του Μονάχου την Παρασκευή (13.02.2026) και μίλησαν για αύξηση των στρατιωτικών προϋπολογισμών και για επαναπροσδιορισμό της διατλαντικής συμμαχίας ως «NATO 3.0». Πέρα από αυτό, έκαναν έκκληση για ευρωπαϊκό πατριωτισμό και λόγο για ενίσχυση ευρωπαϊκών εξοπλισμών ώστε να κόψει τον «ομφάλιο λώρο» από τρίτους… και ο λόγος γίνεται για τις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδίωκε να οδηγήσει την Ευρώπη στο να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της, αλλά μπορεί να κατάφερε απλά να «ξυπνήσει το τέρας».

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μέρτς, έδωσε σαφές μήνυμα προς τους Αμερικανούς.

«Αγαπητοί φίλοι, η συμμετοχή στο NATO δεν αποτελεί μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη, αλλά και για τις ΗΠΑ. Ας αποκαταστήσουμε και ας αναζωογονήσουμε μαζί τη διατλαντική εμπιστοσύνη. Εμείς, οι Ευρωπαίοι, κάνουμε το μέρος που μας αναλογεί».

Στη Διάσκεψη ωστόσο τονίστηκε ότι η Ευρώπη θα εξελιχθεί σε δύναμη ικανή να αντισταθεί τόσο στη ρωσική επιθετικότητα όσο και σε αμερικανικές πιέσεις.

«Πρέπει να επιταχύνουμε και να υλοποιήσουμε όλα τα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος: άμυνα, τεχνολογίες και μείωση ρίσκου απέναντι σε όλες τις μεγάλες δυνάμεις, ώστε να γίνουμε λιγότερο εξαρτημένοι», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση, είπε, προσθέτοντας ότι η έλλειψη πίστης στην Ένωση είναι «τεράστιο λάθος».

Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Μόναχο υπογράμμισαν ότι βλέπουν θετικά την αύξηση των αμυντικών δαπανών, καθώς οι ΗΠΑ προσανατολίζονται προς τη δική τους ήπειρο και την περιοχή Ασίας – Ειρηνικού.

Οι ΗΠΑ θέλουν «ενεργητικούς, ικανούς και πιο αυτάρκεις Ευρωπαίους συμμάχους», δήλωσε ο υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Έλμπριντζ Κόλμπι, προσθέτοντας ότι η Αμερική είχε επί μακρόν επωμιστεί «δυσανάλογα μεγάλο μέρος» του βάρους. Ξεχώρισε τη Γερμανία για την «ιστορική, τεράστια στροφή» στις αμυντικές δαπάνες.

Αυτό σηματοδοτεί σαφή διαφορά από τον τόνο της περσινής χρονιάς, όταν ο τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, προκάλεσε αναστάτωση στη διάσκεψη του Μονάχου με σφοδρή επίθεση στις ευρωπαϊκές αξίες και την πολιτική.

Πλέον, και οι δύο πλευρές δηλώνουν προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, ο τελευταίος χρόνος -από την ομιλία του Βανς έως τις απειλές του Τραμπ για προσάρτηση του Καναδά και ιδιαίτερα τις επανειλημμένες εκκλήσεις του για προσάρτηση της Γροιλανδίας-, έχει αφήσει το αποτύπωμά του.

Η ευρωαμερικανική σχέση μοιάζει με ένα παλιό παντρεμένο ζευγάρι που δεν χωρίζει αλλά μετακομίζει σε ξεχωριστά υπνοδωμάτια, σχολιάζει, ακόμη, το Politico.

Η νέα συμφωνία

Με μια πιο ρεαλιστική και σκληρή προσέγγιση, οι Ευρωπαίοι προτείνουν μια νέα διατλαντική συμφωνία που βασίζεται στον σεβασμό και στην αντιμετώπισή τους ως αξιόπιστους εταίρους. Τότε θα δώσουν ως «αντάλλαγμα» την ενίσχυση της άμυνας.

Προειδοποίησε ότι στη νέα εποχή ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων, ακόμη και οι ΗΠΑ δεν θα είναι αρκετά ισχυρές για να δρουν μόνες τους. Ταυτόχρονα, όμως, άσκησε κριτική και στην Ευρώπη, λέγοντας ότι η Ένωση οδηγήθηκε σε «αυτοπροκαλούμενη εξάρτηση» από την Αμερική.

Και άλλοι ηγέτες, όπως ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, τόνισε τη σημασία της συμμαχίας, επισημαίνοντας ότι η δυτική συμμαχία είναι πολύ σημαντική για να διαλυθεί.

Ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους μίλησε επίσης για αναδιαμόρφωση της δυτικής συμμαχίας και επανέλαβε την πρότασή του για μια ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας αντίδρασης έως 100.000 στρατιωτών, ικανή να αντικαταστήσει Αμερικανούς στρατιώτες εάν αυτοί αποχωρήσουν.

Οι Ευρωπαίοι υπογράμμισαν ακόμη ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία με χρήματα και όπλα, την ώρα που η αμερικανική στήριξη επί Τραμπ περιορίζεται σημαντικά. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε: «Σήμερα μόνο η Ευρώπη δίνει χρήματα στην Ουκρανία».

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται να ανοίξει τη δεύτερη ημέρα της συνόδου.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εμφανίστηκε αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν να εγκαταλείψουν τις δεσμεύσεις τους.

Ωστόσο, υπάρχουν πιθανά σημεία τριβής, με τους Ευρωπαίους να χαράσσουν «κόκκινες γραμμές» σε ό,τι αφορά τους δασμούς και τις προσπάθειες του κινήματος MAGA να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πολιτική.

«Ο πολιτισμικός πόλεμος του κινήματος MAGA δεν είναι δικός μας», είπε ο Μερτς. «Η ελευθερία του λόγου τελειώνει εδώ όταν προσβάλλεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το Σύνταγμα. Δεν πιστεύουμε στους δασμούς και τον προστατευτισμό, αλλά στο ελεύθερο εμπόριο».

Ο Μακρόν υπογράμμισε επίσης τις διαφορές Ευρώπης και Αμερικής σε ζητήματα όπως η ελευθερία του λόγου, η ρύθμιση της τεχνολογίας και ο σεβασμός στην επιστήμη.

«Αυτή η Ευρώπη θα είναι καλός σύμμαχος και εταίρος για τις ΗΠΑ — ένας εταίρος που θα τυγχάνει σεβασμού. Έχουμε κάνει πολλά και θα κάνουμε περισσότερα», κατέληξε.