Politico για την Σύνοδο Κορυφής: Ανίκανη η Ευρώπη να δράσει παρά το γεγονός πως έχει 2 πολέμους στην «αυλή» της

Αδύναμοι στο να αναλάβουν ηγετικό ρόλο τόσο στον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία για 4ο χρόνο όσο και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκαν οι 27 ηγέτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύνοδο Κορυφής, την Πέμπτη, σχολιάζει το Politico.

Αν και η Σύνοδος Κορυφής διήρκησε συνολικά 12 ώρες, οι ηγέτες ζήτησαν μόνο προσωρινά – στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να γίνει κάποια ουσιαστική πρόταση για τον πόλεμο. Οι 27 ηγέτες, σχολιάζει το ίδιο μέσο, κατάφεραν να προσφέρουν ελάχιστα, ενώ οι βομβαρδισμοί είτε σε Ουκρανία είτε σε Ιράν – Ισραήλ – Βηρυτό, συνεχίζονταν όλη τη νύχτα.

«Σε αυτές τις πολύ ταραγμένες στιγμές που ζούμε, περισσότερο από ποτέ είναι αποφασιστικό να διατηρηθεί η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος προήδρευσε της συνάντησης στις Βρυξέλλες.

Ενώ η Τεχεράνη βομβάρδιζε τις γειτονικές χώρες, διαταράσσοντας τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικά εργοστάσια που επισκεύαζαν στρατιωτικά αεροσκάφη και ο Ντόναλντ Τραμπ στη Ουάσινγκτον αστειευόταν για την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες από την άλλη, αξιοποίησαν τις συνομιλίες τους για να «πειραματιστούν» με το σύστημα δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της Ένωσης, το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών. Δεν πρόκειται για θέμα εντελώς άσχετο με τον παγκόσμιο ενεργειακό κλονισμό, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο η ήπειρος θα μπορούσε να επιδείξει τη γεωπολιτική της ισχύ.

Όσον αφορά το Ιράν, οι ηγέτες διαπίστωσαν ότι είχαν ελάχιστη επιρροή ή βούληση να προβούν σε οποιαδήποτε σημαντική παρέμβαση. Όσον αφορά την Ουκρανία, περισσότερο από 4 χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τις εσωτερικές διαιρέσεις για να εγκρίνουν την αποστολή 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Κίεβο.

Δεν υπήρχε «καμία προθυμία να εμπλακούν» στη σύγκρουση με το Ιράν, δήλωσε ένας ανώτερος Ευρωπαίος κυβερνητικός αξιωματούχος.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, παραπονέθηκε μάλιστα ότι η εστίαση στο Ιράν κινδύνευε να αποσπάσει την προσοχή από τα μέτρα για την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας η οποία ήταν και ο αρχικός λόγος της σύστασης της Συνόδου Κορυφής πριν εμπλακούν τα παγκόσμια ζητήματα.

Αναφορά έγινε και στην αποστολή γαλλικών πολεμικών πλοίων για την προστασία των Στενών του Ορμούζ καθώς έχει αυξηθεί ο κίνδυνος από τη στιγμή που το Ιράν ξεκαθάρισε πως θα βομβαρδίζει πλοία που εξυπηρετούν και αμερικανικά συμφέροντα. Το Ιράν κρατά «όμηρο» τα καύσιμα, και η Ευρώπη «τρέχει» να βρει λύσεις για τις αυξημένες τιμές.

«Έχουμε ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία και θα δούμε τις επόμενες ημέρες αν έχει πιθανότητες επιτυχίας», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ωστόσο, στην τελική δήλωση της Συνόδου Κορυφής δεν αναφέρθηκε καμία δέσμευση για νέα αποστολή. Ό, τι αναφορά έγινε, έγινε για την ενίσχυση των υφιστάμενων ναυτικών επιχειρήσεων της ΕΕ στην περιοχή.

Μέχρι το τέλος των συνομιλιών, οι ηγέτες της ΕΕ κατέληξαν σε ένα απογοητευτικό συμπέρασμα: η Ευρώπη έχει ελάχιστη δύναμη ή διάθεση να διαμορφώσει τα γεγονότα.

«Η Μέση Ανατολή μας επηρεάζει πολύ, αλλά είμαστε παίκτες σε αυτό το παιχνίδι;», ρώτησε ένας αξιωματούχος της ΕΕ που συμμετείχε στις συζητήσεις των ηγετών.

«Προσπαθούν να βρουν μια θέση σε αυτή τη συζήτηση και έχουμε πολλές δηλώσεις και θέσεις [αλλά] υπάρχει ρόλος για τους Ευρωπαίους στην επίλυση αυτής της διαδικασίας;»

Προφανώς όχι, σύμφωνα με την Κάγια Κάλας, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία προειδοποίησε τους ηγέτες ότι «το να ξεκινήσεις έναν πόλεμο είναι σαν μια ερωτική σχέση, είναι εύκολο να μπλέξεις και δύσκολο να βγεις», σύμφωνα με δύο διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τις δηλώσεις της.

Εν ολίγοις, αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης, και δεν πρόκειται να γίνει.

Η ΕΕ δεν είχε άλλη επιλογή από το να κάνει «αυτό που κάνουμε πάντα», όπως είπε ένας αξιωματούχος της ΕΕ, δηλαδή να συντάσσει «ωραίες δηλώσεις».

Μετά από 12 ώρες στις οποίες πάρθηκαν λίγες αποφάσεις, οι ηγέτες δεν είχαν να αναφέρουν σχεδόν τίποτα νέο στους πολίτες των χωρών τους.