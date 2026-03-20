Σύνοδος Κορυφής: Οι «27» πιέζουν για προσωρινά μέτρα για ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα – Το κείμενο των συμπερασμάτων

Να αναλάβει δράση για τον περιορισμό της αύξησης τιμών σε ενέργεια και καύσιμα που έχουν εκτοξευτεί εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ζητούν από την Κομισιόν οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες, σύμφωνα με το κείμενο συμπερασμάτων της χθεσινής Συνόδου Κορυφής.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο που δημοσιεύτηκε μετά την Σύνοδο Κορυφής -στην οποία συμμετείχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνοντας το μήνυμα πως είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του πολέμου-, οι 27 αρχηγοί των κρατών – μελών της ΕΕ ζητούν από την Κομισιόν να παρουσιάσει μία εργαλειοθήκη προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών ενέργειας και καυσίμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με την πρόθεση αύξησης του αποθεματικού για την σταθερότητα της αγοράς, οι ηγέτες ζητούν στοχευμένα μέτρα για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να αντιμετωπιστεί η αστάθεια βραχυπρόθεσμα, ειδικά σε ενεργοβόρους τομείς.

Οι ηγέτες τονίζουν πως η Κομισιόν πρέπει να συνεργαστεί στενά με τα κράτη – μέλη για τον σχεδιασμό των μέτρων και τονίζουν την ανάγκη για επιτάχυνση της παραγωγής ενέργειες από ανανεώσιμες πηγές.

Υπενθυμίζεται πως οι ηγέτες της ΕΕ ζητούν παύση στα χτυπήματα σε εγκαταστάσεις ενέργειας και ύδρευσης, εν μέσω ανησυχιών για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κείμενο συμπερασμάτων:

Οι πρόσφατες απότομες αυξήσεις των τιμών των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων καταδεικνύουν ότι η ενεργειακή μετάβαση παραμένει η πλέον αποτελεσματική στρατηγική για την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, τη διαρθρωτική μείωση των τιμών της ενέργειας και την παροχή της καθαρής, άφθονης και εγχώριας ενέργειας που θα αποτελέσει το καύσιμο της οικονομίας του μέλλοντος. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πηγών ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της αποθήκευσης της ενέργειας έχει ουσιαστική σημασία για τη μείωση της εξάρτησης από ασταθείς αγορές ορυκτών καυσίμων και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού.

Ταυτόχρονα, απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα για τη διασφάλιση οικονομικά προσιτής ενέργειας, λαμβανομένων υπόψη της τεχνολογικής ουδετερότητας και των ειδικών καταστάσεων των κρατών μελών, της ιδιαίτερης έκθεσης ορισμένων βιομηχανικών τομέων στον κίνδυνο μετεγκατάστασης και της ανάγκης βελτίωσης των συνθηκών για ενεργοβόρους καινοτόμους τομείς, χωρίς να υπονομεύονται η προβλεψιμότητα και οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού.

Δεδομένου ότι η σύρραξη στη Μέση Ανατολή έχει άμεσο αντίκτυπο στις τιμές της ενέργειας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη συντονισμένης αντίδρασης.

Για τον σκοπό αυτόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

α) καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς καθυστέρηση μια εργαλειοθήκη στοχευμένων προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των πρόσφατων απότομων αυξήσεων των τιμών των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

β) καλεί την Επιτροπή, σε συνέχεια της πρόσφατης επιστολής της Προέδρου της, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόθεση αύξησης του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς, να παρουσιάσει επειγόντως στοχευμένα μέτρα —για όλες τις συνιστώσες των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας— για συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό τη μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και την αντιμετώπιση της υπερβολικής αστάθειας βραχυπρόθεσμα, μεταξύ άλλων για ενεργοβόρους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις από κράτος μέλος σε κράτος μέλος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλείται επίσης να συνεργαστεί στενά με τα κράτη – μέλη για τον σχεδιασμό εθνικών προσωρινών και στοχευμένων μέτρων με σκοπό να μετριαστούν οι σημαντικές επιπτώσεις των καυσίμων και των σχετικών συνιστωσών κόστους στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι επιπτώσεις όλων των άλλων συνιστωσών κόστους, όπως περιγράφεται στην επιστολή, διατηρώντας παράλληλα τα μηνύματα υπέρ μακροπρόθεσμων επενδύσεων και στηρίζοντας την επιτάχυνση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, και διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.