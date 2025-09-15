Politico: Γιατί ο Εμανουέλ Μακρόν ποντάρει στον Σεμπαστιάν Λεκορνού για να βγάλει τη Γαλλία από το πολιτικό αδιέξοδο

Πρόκειται για ένα στοίχημα υψηλού κινδύνου: μόλις διορισμένος πρωθυπουργός, ο Σεμπαστιάν Λεκορνού παρουσιάζεται ως το τελευταίο χαρτί του Εμανουέλ Μακρόν για να αναζωογονήσει μια παραλυμένη πλειοψηφία και να κατευνάσει τις εντάσεις σε μια βαθιά διχασμένη γαλλική Εθνοσυνέλευση. Όμως, όπως υπογραμμίζει το Politico, η αποστολή του είναι τεράστια: να αποσπάσει μια συμφωνία για περικοπές δαπανών δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ ώστε να αποφευχθεί μια κρίση χρέους.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού, πέμπτος πρωθυπουργός σε λιγότερο από δύο χρόνια, δεν είναι άγνωστος στο προεδρικό περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν. Πρώην υπουργός Άμυνας, περιγράφεται ως ο άνθρωπος εμπιστοσύνης του Γάλλου προέδρου, ικανός να μοιραστεί ένα ποτό στις 3 τα ξημερώματα στο Μπρεγκανσόν όσο και να διαπραγματευτεί σκληρά με την αντιπολίτευση.

Ήδη από το 2018 είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην εκτόνωση της κρίσης των «Κίτρινων Γιλέκων», ενώ το 2023 κατάφερε να περάσει ένα επταετές πρόγραμμα στρατιωτικών δαπανών με την ψήφο περισσότερων από 400 βουλευτών, παρά το κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Ένας ρεαλιστής διαπραγματευτής

Ο Μακρόν ποντάρει σε αυτό το προφίλ «επισκευαστή» για να χτίσει γέφυρες ανάμεσα σε συντηρητικούς και σοσιαλιστές. Ο Λεκορνού, προερχόμενος από τη δεξιά, διατηρεί καλές σχέσεις με το κόμμα των Ρεπουμπλικανών, αλλά έχει κερδίσει και τον σεβασμό τμήματος της αριστεράς για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ενδεικτικό της αλλαγής προσέγγισης είναι ότι εγκατέλειψε ήδη την αντιδημοφιλή ιδέα της κατάργησης δύο αργιών.

Ωστόσο, το περιθώριο κινήσεων παραμένει περιορισμένο. Οι σοσιαλιστές απαιτούν την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού — κόκκινη γραμμή για τον Μακρόν — και την επιβολή ενός νέου φόρου στους υπερ-πλούσιους, τον οποίο το Ελιζέ απορρίπτει. Σε αντάλλαγμα, ο πρόεδρος υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσε να μετριάσει τις φιλοδοξίες του για αυστηρή λιτότητα, εγκαταλείποντας το σχέδιο του προκατόχου του Φρανσουά Μπαϊρού, που προέβλεπε εξοικονομήσεις 43,8 δισ. ευρώ το 2026.

Σύμφωνα με το Politico, η πολιτική επιβίωση του Λεκορνού θα εξαρτηθεί από την ικανότητά του να αποσπάσει παραχωρήσεις τόσο από την αντιπολίτευση όσο και… από το ίδιο του το στρατόπεδο. Μια πρόκληση που θα μπορούσε να μετατρέψει αυτόν τον στενό συνεργάτη του Μακρόν στον πιο επικίνδυνο αντίπαλό του, αν η πολιτική κρίση επιδεινωθεί.