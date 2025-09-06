Politico: Το «κόλπο» της Μαρίν Λε Πεν για να συμμετάσχει στις γαλλικές εκλογές μέσω Συνταγματικού Δικαστηρίου

Το πολιτικό χάος που έχει προκληθεί στην Γαλλία με αφορμή την ψήφο εμπιστοσύνης που θα ζητήσει ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού την Δευτέρα (08.09.2025) έχει «ανοίξει τον δρόμο» για πιθανές πρόωρες εκλογές, τις οποίες η Μαρίν Λε Πεν δεν σκοπεύει να χάσει σε καμία περίπτωση.

Ειδικότερα, η Μαρίν Λε Πεν δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές, αφού κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος τον Μάρτιο του 2025 και γι’ αυτό θα ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, ώστε να προλάβει την ενδεχόμενη εκλογική αναμέτρηση σε περίπτωση που «καταρρεύσει» η κυβέρνηση Μπαϊρού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η διαδικασία για την έφεση που θα ασκήσει η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς αναμένεται να ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, με την έκδοση της ετυμηγορίας του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου να αναμένεται έως το καλοκαίρι του 2026.

Από την πλευρά τους, οι υποστηρικτές της Λε Πεν ελπίζουν πως η ανώτατη γαλλική δικαστική αρχή θα δεχτεί την έφεσή της, για να συμμετάσχει κανονικά στις προεδρικές εκλογές που έχουν οριστεί για το 2027.

Η κυβέρνηση του Μπαϊρού είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, με φόντο την προγραμματισμένη μείωση ύψους 43,8 δισεκ. ευρώ, του κρατικού προϋπολογισμού, με την Λε Πεν να δηλώνει χαρακτηριστικά μετά από συνάντηση που είχε με τον Γάλλο πρωθυπουργό την προηγούμενη Τρίτη (02.09.2025): «Αν το ερώτημα είναι: Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτήν την κυβέρνηση; Η απάντηση είναι όχι, δεν έχουμε».

Η αρχηγός της γαλλικής ακροδεξιάς υποσχέθηκε τον Ιούλιο του 2025 ότι θα είναι υποψήφια σε οποιεσδήποτε νέες εκλογές παρά τα νομικά της προβλήματα. Ένα στέλεχος του κόμματος της Λε Πεν «Εθνικός Συναγερμός», μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Politico και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση ή πλάνο για αντικαταστάτη της.

Σύμβουλος της Λεπέν εξήγησε ότι εάν προκηρυχθούν νέες εκλογές, η ίδια θα θέσει υποψηφιότητα στις εκλογικές αρχές της εκλογικής της περιφέρειας, τα οποία αναμφίβολα θα απορριφθούν, βάσει της απαγόρευσης που της επιβλήθηκε.

Στη συνέχεια, η Γαλλίδα πολιτικός θα μπορεί να ασκήσει έφεση σε διοικητικό δικαστήριο και σε περίπτωση νέας απόρριψης τότε το επόμενη βήμα θα ήταν να πάει την υπόθεση στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, χρειάζεται έξι μήνες περίπου για να εκδώσει απόφαση, χρόνος πολύτιμος που «κλείνει» κάθε «παράθυρο ευκαιρίας για να «κατέβει» η Μαρίν Λε Πεν στις προεδρικές εκλογές,

Ωστόσο, ορισμένοι δικηγόροι που εργάζονται για την επικεφαλής του «Εθνικού Συναγερμού» πιστεύουν ότι έχουν βρει υποθέσεις που διευθετήθηκαν πολύ γρήγορα από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο και έτσι έχει δημιουργηθεί νομικό προηγούμενο που ίσως αποδειχθεί αρκετά χρήσιμο κρίσιμο εργαλείο «στα χέρια» της Λε Πεν.

Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει η πιθανότητα η Λε Πεν να διεκδικήσει την εξουσία στις επόμενες γαλλικές προεδρικές εκλογές, με επιτυχημένη έφεση από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο.