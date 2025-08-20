Συμβαίνει τώρα:
Πολωνία: Drone έπεσε στην επαρχία Λούμπλιν και εκτιμάται ότι προέρχεται από τη Ρωσία

Tο drone δεν έφερε εκρηκτική κεφαλή και περιείχε μόνο μια μικρή ποσότητα εκρηκτικών, ενώ έμοιαζε περισσότερο με δόλωμα
Drone
Drone / photo X

Ένα drone προσγειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας Τρίτη (19/8/2025) σε αγρό καλαμποκιού στην ανατολική Πολωνία και φαίνεται να είναι μια ρωσική εκδοχή του ιρανικού drone Shahed. Αυτό εξερράγη και έπεσε σε ένα χωράφι στο χωριό Οσίνι στην ανατολική επαρχία Λούμπλιν.

Tο drone που έπεσε στο χωρίο στην ανατολική Πολωνία, δεν έφερε εκρηκτική κεφαλή, αλλά περιείχε μόνο μια μικρή ποσότητα εκρηκτικών και έμοιαζε περισσότερο με δόλωμα, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο PAP επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Άμυνας.

Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για αντικείμενα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της από τότε που ένας ουκρανικός πύραυλος έπληξε καταλάθος το χωριό Πρζεβοντόφ της νότιας Πολωνίας το 2022, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

«Η εξέταση της έκρηξης δείχνει ότι… το αντικείμενο είναι πιθανότατα στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο περιφερειακός εισαγγελέας του Λούμπλιν, Γκρέγκορζ Τρουσίεβιτς.

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ένα άγνωστο αντικείμενο έπεσε σε ένα χωράφι στο χωριό Οσίνι στην ανατολική επαρχία Λούμπλιν, λίγο πάνω από 100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα και περίπου 90 χιλιόμετρα από τη Λευκορωσία.

Από την έκρηξη που προκλήθηκε έσπασαν παράθυρα σε πολλά σπίτια, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε το PAP.

Η αστυνομία είπε επίσης ότι βρήκε καμένα μεταλλικά και πλαστικά υπολείμματα στο σημείο και ότι είχε καεί το έδαφος σε μια περιοχή διαμέτρου 8-10 μέτρων γύρω από το σημείο όπου έπεσε το αντικείμενο.

Ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης και υπουργός Άμυνας, Βουαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς, επιβεβαίωσε ότι το drone που έπεσε στην Πολωνία τη νύχτα θεωρείται πλέον ότι το drone που έπεσε στην Πολωνία τη νύχτα θεωρείται πλέον ότι προέρχεται από τη Ρωσία.

«Η Ρωσία προκαλεί για άλλη μια φορά χώρες του ΝΑΤΟ, μετά τα περιστατικά με drones που σημειώθηκαν στη Ρουμανία, τη Λιθουανία και τη Λετονία», δήλωσε.

«Αυτό συμβαίνει σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, όταν βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την ειρήνη. Συμβαίνει σε μια περίοδο όπου υπάρχει ελπίδα ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία, ένας πόλεμος κατά του ουκρανικού κράτους, αλλά και ένας πόλεμος που απειλεί την ασφάλεια των χωρών του ΝΑΤΟ, έχει μια πιθανότητα να τελειώσει».

